Шейнбаум пошутила, что Трамп даже не знает, кто сейчас президент Мексики.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум предложила переименовать часть Штатов в "Мексиканскую Америку" в ответ на идею новоизбранного президента США Дональда Трампа сменить название Мексиканского залива на "Залив Америки", сообщает Politico.

"Очевидно, что Мексиканский залив - это название, признанное Организацией Объединенных Наций", - сказала она во время брифинга для прессы.

Также Шейнбаум показала на исторической карте 17-го века, что ранее часть современных территорий США контролировала Мексика.

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"Почему бы нам не назвать их "Мексиканской Америкой"? Это звучит мило, нет?", - добавила она.

Помимо этого Шейнбаум пошутила, что Трамп видимо не в курсе, кто сейчас глава Мексики, вспомнив про бывшего президента страны Фелипе Кальдерона и экс-министра общественной безопасности Гарсию Луну, который был приговорен к более чем 38 годам заключения в американской тюрьме за получение взяток от наркокартеля.

"Как мне кажется, ему сообщили, что в Мексике все еще правят Фелипе Кальдерон и Гарсия Луна. Но нет. В Мексике правит народ", - подчеркнула она.

Несмотря на такой юмористический ответ Трампу, Шейнбаум заявила, что хочет наладить отношения с новым президентом США на благо их стран, поделились в издании.

Другие заявления Трампа

Напомним, что ранее новоизбранный президент США Дональд Трамп обещал снизить налоги для жителей Канады, если страна станет 51-м штатом США. Также он упомянул Гренландию, которая находится под контролем Дании. Будущий глава Вашингтона подчеркнул, что этот остров необходим для целей национальной безопасности Штатов.

Более того, Трамп поставил под сомнение право Дании на Гренландию. По его словам, страна должна отказаться от контроля над островом для "защиты свободного мира".

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