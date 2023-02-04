В разборках приняли участие 15 женщин.

Рейс в Бразилию превратился в хаос, поскольку произошла массовая драка между 15 женщинами, которые "раздавали" друг другу пощечины, таскали за волосы и неистово кричали.

Как сообщает Daily Mail, "махач" произошел во время рейса авиакомпании Gol Airlines из Сальвадора в Сан-Паулу. У одной из участниц драки даже слетел топ без бретелек - она была вынуждена прикрывать грудь руками.

Сообщается, что ссора возникла между двумя семьями после того, как мать спросила у пассажирки, может ли она поменяться местами с ее ребенком с особыми потребностями. Получив отказ, женщина начала драку, в которую включились остальные. Члены экипажа оказались в эпицентре разборок, ведь пытались прекратить их.

Драка произошла до взлета, поэтому всех участников драки удалось высадить. Правда, вылет задержали из-за конфликта. В авиакомпании Gol, выполнявшей рейс, выразили сожаление по поводу произошедшего, и добавили, что экипаж действовал согласно правилам безопасности.

Курьезы на борту самолета

Ранее мужчина в состоянии алкогольного опьянения помочился на попутчицу бизнес-класса рейса Air India. Через несколько недель после инцидента и после жалобы пострадавшей авиакомпания добилась возбуждения дела против дебошира и рекомендовала внести его в список лиц, которым запрещены полеты.

В прошлом году в январе пассажир самолета, летевшего из Египта в Харьков, закурил на борту электронную сигарету. Это не понравилось одной из пассажирок, которая обматерила его за совершенный поступок.

А учительница из США провела почти пять часов в туалете самолета, который направлялся в Исландию. У женщины во время полета обнаружили COVID-19.

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