Привлекательность страны для путешественников традиционно обусловлена ​​не только климатом и культурой, но и доступностью беспошлинной табачной продукции и низкими ценами на сигареты.

Правительство Испании одобрило законопроект, ограничивающий курение в общественных местах, что может существенно повлиять на путешественников. Об этом пишет euronews.

Предлагаемый законопроект запретит курение и вейпинг на открытом воздухе, включая спортивные площадки, пляжи, террасы ресторанов и баров.

"Мы всегда будем ставить общественное здоровье выше личных интересов. Каждый имеет право дышать чистым воздухом и жить дольше и лучше", - заявила министр здравоохранения Испании Моника Гарсия.

Важно, что предлагаемые меры вызвали сопротивление со стороны владельцев ресторанов и баров, которые утверждают, что круглогодичная культура питания на открытом воздухе в Испании значительно развита благодаря курящим посетителям.

Этот законопроект может существенно изменить условия для туристов, посещающих популярные направления Испании.

Согласно новому законопроекту, обычные сигареты, а также электронные сигареты, никотиновые подушечки, травяные продукты, кальяны и устройства для нагревания табака и других веществ будут запрещены на открытых площадках, таких как пляжи, террасы ресторанов и баров, стадионы, спортивные центры, детские игровые площадки, автобусные остановки и учебные заведения.

Важно, что пока нет информации о сроках вступления этих мер в силу. Законопроект ещё должен быть одобрен парламентом и может быть изменён. Теперь курение на открытом воздухе, включая пляжи, парки, скверы, школы, автобусные остановки и спортивные сооружения, будет запрещено законом.

Примечательно, что в предложении, одобренном правительством Испании, отсутствуют требования о простой упаковке табачных изделий, которая, по данным Всемирной организации здравоохранения, уже принята 25 странами.

Запреты для туристов

