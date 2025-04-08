Из-за их действий более дешевые билеты на самую популярную достопримечательность страны стали практически недоступны.

Туристы все чаще жалуются, что необходимость "охотиться" за билетами на популярные локации, бронируя их слишком заранее, убивает всю магию приключения. Иногда повышенный спрос создается чрезмерными потоками желающих их посетить, а порой он искусственно стимулируется спекулянтами.

Как пишет Reuters, на днях Антимонопольный орган Италии (AGCM) оштрафовал компанию по продаже билетов и шесть туроператоров почти на 20 миллионов евро за практику накопления билетов, ограничивающую доступ к знаменитому Римскому Колизею.

Орган AGCM заявил в понедельник, 7 апреля 2025 года, что под штрафные санкции в частности попала компания CoopCulture, которая управляла официальными продажами билетов в Колизей с 1997 по 2024 год. Теперь ей придется заплатить 7 миллионов евро за неспособность предотвратить автоматическое накопление билетов и за резервирование большой доли билетов для собственных экскурсионных пакетов.

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Как заявили в антимонопольном ведомстве, такое поведение компании привело к "существенной и длительной недоступности" билетов по стандартной цене на самую популярную туристическую достопримечательность Италии, вынуждая потребителей приобретать более дорогие билеты в комплекте с дополнительными услугами.

Также шрафы получили шесть туроператоров – Tiqets International BV, GetYourGuide Deutschland GmbH, Walks LLC, Italy With Family S.r.l., City Wonders Limited и Musement S.p.A. – за использование программных роботов (ботов) для покупки билетов оптом, что способствовало их быстрому исчезновению с веб-сайта CoopCulture. Затем операторы перепродавали эти билеты в комплекте с такими услугами, как экскурсии или приоритетный доступ, часто по значительно более высоким ценам, сообщил регулятор.

Расследование началось в июле 2023 года после многочисленных жалоб на то, что потребителям практически невозможно купить билеты в Колизей по официальным ценам онлайн.

Как сообщал УНИАН, в этом году Рим отмечает важный религиозный праздник "Юбилей 2025", из-за которого в самом переполненном городе Европы ожидают еще большего прибытия туристов, чем обычно. А это значит, что попасть на некоторые популярные туристические локации будет еще сложнее – билеты придется бронировать сильно заранее, также не избежать очередей.

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