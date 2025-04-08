Туристы все чаще жалуются, что необходимость "охотиться" за билетами на популярные локации, бронируя их слишком заранее, убивает всю магию приключения. Иногда повышенный спрос создается чрезмерными потоками желающих их посетить, а порой он искусственно стимулируется спекулянтами.
Как пишет Reuters, на днях Антимонопольный орган Италии (AGCM) оштрафовал компанию по продаже билетов и шесть туроператоров почти на 20 миллионов евро за практику накопления билетов, ограничивающую доступ к знаменитому Римскому Колизею.
Орган AGCM заявил в понедельник, 7 апреля 2025 года, что под штрафные санкции в частности попала компания CoopCulture, которая управляла официальными продажами билетов в Колизей с 1997 по 2024 год. Теперь ей придется заплатить 7 миллионов евро за неспособность предотвратить автоматическое накопление билетов и за резервирование большой доли билетов для собственных экскурсионных пакетов.
Как заявили в антимонопольном ведомстве, такое поведение компании привело к "существенной и длительной недоступности" билетов по стандартной цене на самую популярную туристическую достопримечательность Италии, вынуждая потребителей приобретать более дорогие билеты в комплекте с дополнительными услугами.
Также шрафы получили шесть туроператоров – Tiqets International BV, GetYourGuide Deutschland GmbH, Walks LLC, Italy With Family S.r.l., City Wonders Limited и Musement S.p.A. – за использование программных роботов (ботов) для покупки билетов оптом, что способствовало их быстрому исчезновению с веб-сайта CoopCulture. Затем операторы перепродавали эти билеты в комплекте с такими услугами, как экскурсии или приоритетный доступ, часто по значительно более высоким ценам, сообщил регулятор.
Расследование началось в июле 2023 года после многочисленных жалоб на то, что потребителям практически невозможно купить билеты в Колизей по официальным ценам онлайн.
Как сообщал УНИАН, в этом году Рим отмечает важный религиозный праздник "Юбилей 2025", из-за которого в самом переполненном городе Европы ожидают еще большего прибытия туристов, чем обычно. А это значит, что попасть на некоторые популярные туристические локации будет еще сложнее – билеты придется бронировать сильно заранее, также не избежать очередей.
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