В Италии необходимо компостировать проездные на транспорт.

Туристка сделала предупреждение другим путешественникам после того, как ей был выписан крупный штраф за нарушение одного важного закона в Италии.

"Нас оштрафовали на 80 евро, как только мы прибыли в Италию. Не совершайте этой ошибки", – сообщила в видео на своей страничке в Instagram пользовательница под ником leonoratraveldiary.

Девушка пояснила, что, пользуясь любым общественным транспортом в Италии, всем пассажирам необходимо прокомпостировать проездные билеты в специальных автоматах после их покупки, прежде чем заходить в вагон поезда или в автобус.

"На вокзалах – это зеленый автомат, в автобусах – желтый", – добавила она.

Другие важные правила для туристов в Италии

Ранее туристам напомнили, что в Италии все посетители общественных бассейнов обязаны носить шапочку для плавания, в противном случае их могут просто туда не пустить.

Тем временем, в рыбацком городке Портофино в провинции Генуя решили ввести штрафы в 275 евро для туристов, которые "слоняются без дела" или слишком долго задерживаются ради фото на популярных локациях.

Кроме того, власти Италии предложили штрафовать на сумму от 10 тысяч до 60 тысяч евро людей, которые наносут ущерб памятникам или другим культурным объектам.

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