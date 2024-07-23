В 2012 популярную тропу на крутых скалах с захватывающим видом на Лигурийское море закрыли после масштабного оползня.

Пешеходная тропа Чинкве-Терре (Cinque Terre) в Италии, получившая название "Путь любви" (Via dell'Amore) и титул самого романтичного маршрута в мире, вновь откроется для туристов с 27 июля 2024 года – через 12 лет после оползня в сентябре 2012 года, в результате которого пострадали четыре австралийских туриста.

Как пишет BBC, 800-метровая пешеходная дорожка, прорезанная на крутых скалах с захватывающим видом на Лигурийское море, до закрытия в 2012 году была одним из самых популярных участков 130-километровой сети троп, пересекающих "пять земель", собственно, и давших название Чинкве-Терре, и соединяющих разноцветные средневековые деревни Риомаджоре и Манарола.

По иронии судьбы, никто никогда не планировал строить "Путь любви". Это сегодня "вертикальные" деревни Риомаджоре и Манарола на величественных скалах с домами, расположенными прямо друг на друге, как шарики мороженого, привлекают миллионы иностранных туристов. Но первоначально это были простые поселения земледельцев-мореплавателей, которые соединяла лишь древняя тропа через отвесную вершину, которую было так трудно пересечь, что две изолированные крошечные деревни даже говорили на разных диалектах.

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Но во время строительства железной дороги между городами Генуя и Специя в конце XIX века в этих скалах были вырублены участки каменной тропы для рабочих и ослов, перевозящих материалы и взрывчатку для рытья железнодорожных туннелей. Вскоре местные жители обоих деревень решили использовать ситуацию в свою пользу.

"Они увидели этот участок железнодорожной дороги со стороны Риомаджоре и другой участок со стороны Манаролы и задались вопросом: "Почему бы нам не создать сообщение?". Строительство новой пешеходной дорожки началось в 1920 году и завершилось примерно 11 лет спустя. Мой дедушка Брицио Бонанини был одним из тех, кто его построил. И я так горжусь этим", – рассказала нынешний мэр Риомаджоре Фабриция Пекуния.

Однако уже вскоре эта плоская и легкая для прохождения тропа с томным видом на море на закате и впечатляющим скалистым пейзажем над волнами, разбивающимися примерно на 30 метров ниже, стала идеальным и практичным решением для ночного свидания недалеко от средневековых центров деревень. Затем анонимный писака написал на каменной стене "Via dell’Amore", тем самым придав тропе романтическое название. Пятьдесят лет спустя, в 1970-х годах, местные власти подхватили идею и установили скамейки, посвященные мифологическим фигурам страсти – от Купидона до Эроса.

Единственная загвоздка: "Путь любви" был построен на крутом склоне горы в регионе, где часто случаются оползни.

"Это явно опасный район – очень красивый район, потому что он находится на море – но очевидно опасный. Это не совпадение, что первоначальная древняя тропа была построена над горой, а не сбоку. Срезание основания склона неизбежно приводит к обрушению", – объяснил геолог из Университета Генуи Франческо Фаччини.

Весь Чинкве-Терре – это искусственная игра с природой. "Это были земли "героического виноградарства". Земли сурового и опасного земледелия. Мужчины и женщины работали на очень узких тропинках вдоль непроходимых склонов, и несчастные случаи не были редкостью", – говорит геолог Доменико Калькатерра из Неаполитанского университета.

На протяжении веков местные жители строили сухие каменные стены, поддерживающие террасы, где выращивали оливковые деревья и виноградники. "Это уникальный пейзаж. Он вертикальный, со 130 км троп, проложенных людьми, которые преобразовали горы, чтобы возделывать их и выжить", – добавляет президент национального парка Чинкве-Терре Донателла Бьянки.

С появлением туризма в 1950-х годах сельское хозяйство в этом районе было заброшено, а уходом за каменными стенами пренебрегали, в то время как изменение климата постепенно приводило к тому, что такое же количество ежегодных дождей концентрировалось в меньшем количестве более сильных штормов. Окончательно тропу "добили" два года оползней и сильных наводнений в период с 2011 по 2012 год, что в итоге обернулось трагедией. После этого власти наконец задумались над безопасностью, однако, чтобы вновь открыть 800-метровую дорожку, потребовалось целых 12 лет.

"Вы видели Лигурию? Это узкий регион, круто поднимающийся над морем. Нам пришлось обуздать всю гору и убедиться, что все в полной безопасности", – пояснила министр туризма Италии Даниэла Сантанче.

"Это обошлось в общей сложности в 22 миллиона евро", – добавила мэр Риомаджоре Фабриция Пекуния.

Как посетить Чинкве-Терре

"Пять земель" Чинкве-Терре – Монтероссо-аль-Маре, Вернаццо, Корнилья, Манарола и Риомаджоре – находятся на территории национального парка Чинкве-Терре, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и переплетены 48 тропами различной интенсивности.

Самый удобный способ исследовать их – поезда Cinque Terre Express, которые ходят каждые 20 минут и провозят туристов через все пять деревнях. Кроме того, эти населенные пункты можно посетить на пароме.

Также этот нацпарк можно обойти пешком, делая остановки, чтобы попробовать местные деликатесы, такие как тарелки пасты с соусом песто, лигурийскую фокаччу и сардины. Четыре тропы парка доступны для людей с ограниченными возможностями.

Посетители смогут снова пройти по "Пути любви", начиная с 27 июля, забронировав билет онлайн или купив его в билетных кассах парка. На тропу будет допущено максимум 400 человек в час – это новая политика, направленная на ограничение переполненности.

В следующем году власти обещают открыть небольшой амфитеатр на тропе, где можно будет проводить полноценные свадебные церемонии, однако камерные свадьбы с небольшим количеством гостей и без застолий разрешены уже начиная с этого лета.

Как сообщал УНИАН, ранее в Италии открылся самый высокий в Европе пешеходный подвесной мост – высота тибетского моста между деревнями Селлано и Монтесанто составляет 175 метров над пропастью.

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