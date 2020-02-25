Пограничники и врачи будут проверять температуру прибывших из Италии пассажиров (видео)

Сейчас обязательна температурная проверка граждан, прилетающих в Украину из Италии, начатая в международных аэропортах «Борисполь» и «Киев», а в дальнейшем такой режим будет вводиться и в других пунктах пропуска.

Пограничники и врачи будут проверять температуру у пассажиров, следующих из Италии.

Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел Украины в Facebook.

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«Пограничники Государственной пограничной службы Украины совместно с Министерством здравоохранения будут проверять температуру пассажиров, следующих из Италии. Обязательная температурная проверка граждан, прилетающих в Украину из Италии, также начата в международных аэропортах «Борисполь» и «Киев», - говорится в сообщении.

В дальнейшем такой режим будет вводиться и в других пунктах пропуска.

«Пограничники полностью готовы к проведению необходимых режимных мероприятий», - сообщили в МВД.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

По состоянию на 25 февраля в мире зарегистрировано 80 тыс. 150 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 тыс. 699 - летальные, выздоровели уже 27 тыс. 695 человек.

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