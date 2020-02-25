Тысячу жителей отеля на Тенерифе закрыли на карантин из-за коронавируса

У одного из постояльцев отеля подтвердили заражение COVID-19.

Власти Испании решили закрыть на карантин отель H10 Коста Адехе Palace, расположенный на юге острова Тенерифе.

Об этом пишет местное издание Diario de Avisos.

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Более тысячи туристов, находящимся в отеле, запрещено покидать его территорию.

Отмечается, что такое решение было принято после того, как у одного из постояльцев подтвердили заражение коронавирусом. Заболевший турист около недели жил в гостинице с женой. В настоящее время он находится в больнице.

Таким образом, это третий подтвержденный случай заражения COVID-19 в Испании, ведь ранее коронавирус обнаружили у двух людей.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019 nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса.

По состоянию на 25 февраля в Китае от коронавируса умерли 2 663 человека. Инфицированных COVID-19 сейчас насчитывают 77 658 человек.