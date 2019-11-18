Kyiv not Kiev: Международный аэропорт Катара изменил написание названия украинской столицы

В октябре прошлого года МИД Украины начал онлайн-кампанию #CorrectUA.

Международный аэропорт Катара Хамад исправил на своей официальной интернет-странице написание столицы Украины с Kiev на Kyiv.

Об этом сообщается на странице в Facebook посольства Украины в Катаре.

«Хорошие новости! Благодаря проводимой посольством работе в рамках мероприятий #CorrectUA международный аэропорт Хамад (Hamad International Airport) в Государстве Катар исправил на своей официальной интернет-странице написание нашей столицы г.Киев. Отныне имеем Kyiv!» - говорится в сообщении.

Как известно, в начале октября 2018 года Министерство иностранных дел Украины начало онлайн-кампанию #CorrectUA, в рамках которой обращается к иностранным СМИ и иностранным аэропортам с целью корректировки правописания города Киев латиницей (#KyivNotKiev). Немало европейских столиц и городов уже поддержали эту инициативу.

Во время пребывания Украины в составе СССР в англоязычных средствах информации закрепилась транслитерация названия украинской столицы в способ, который соответствовал русскому произношению, то есть Kiev. Украинская власть настаивает, что сейчас правильно передавать название близко к произношению, свойственной украинскому языку, то есть Kyiv.