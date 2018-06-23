В Одессе из-за неисправности посадили чартерный самолет в Барселону

Одна из пассажирок сообщила, что путешественники (более 150 человек) не знают, когда состоится вылет и каковы причины случившегося.

В международный аэропорт «Одесса» после вылета в Барселону из-за неисправности оборудования вынужденно вернулся самолет с пассажирами.

Как сообщили УНИАН в аэропорту, чартерный рейс YE2301 «Одесса-Барселона» был запланирован на 5.00 субботы.

Рейс выполняется совместно компанией YanAir и оператором Join Up. Вылет был осуществлен с более чем часовым опоздание – в 6.04, но через некоторое время самолет вернулся в Одессу.

По словам одной из пассажирок Екатерины Безпаловой, самолет долго кружил «над полями».

«Он вылетел с изрядным опозданием, но, лучше бы не вылетал. Сначала двигатель завелся с каким-то очень странным звуком или скорее не завелся… Экипаж сообщил, что это неполадки наземные и после того, что их якобы устранили мы взлетели... Но, полетав полчаса, все-таки выяснилось, что с самолетом что-то не так и придется вернуться обратно», - отметила Безпалова.

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Она пояснила, пассажиры (более 150 человек) не знают, когда состоится вылет и каковы причины случившегося.

Единственное, что людям конкретно сказали – другого самолета не будет.

«Никакой информации нет», - подчеркнула женщина.

Официально случившееся соответствующие представительства пока не комментируют.

Информацию о приземлении самолета по техническим причинам зато подтвердили у туроператора, сообщает ТСН.

"Ситуация выглядит таким образом. Самолет вернули обратно. Сейчас ищут альтернативный борт", - сказала пресс-секретарь туроператора Екатерина Резниченко.

По ее словам, сейчас перевозчик ищет замену самолета, вероятно, это будет самолет другой авиакомпании. Туристов, которые не смогли вылететь, сейчас расселяют в отели, предоставляют им пищу и воду. Аналогичные действия проводят и в Барселоне, где пассажиры ожидали вылета в обратном направлении.

"Когда будет найден самолет и вылет состоится, будет понятно, будут ли какие-то компенсации", - добавила Резниченко.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Одесса» относится к группе крупнейших аэропортов Украины и связан воздушными линиями со многими городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки.

ООО «Янэйр ЛТД» (YanAir) зарегистрировано 15 июня 2012 года в Житомире.

В состав флота YanAir входит два самолета Boeing B737-400, два самолета Boeing B737-300, Airbus A320 и Airbus A321.

Как сообщал УНИАН, 18 июня самолет, который летел из Дублина в Ибицу, совершил экстренную посадку из-за массовой пьяной драки на борту.