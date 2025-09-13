Google Pixel в настоящий момент является самым быстрорастущим брендом в премиум-сегменте.

Аналитическое агентство Counterpoint Research поделилось квартальным исследованием рынка смартфонов. По их информации, продажи устройств Google выросли сразу на 105% в годовом исчислении. Это сделало Pixel самым быстрорастущим брендом в премиум-сегменте (от $600).

Всего рынок премиум-смартфонов прибавил около 8%. Лидером по-прежнему остается Apple с долей 62%. Samsung расположилась на втором месте с 20%. Huawei удерживает третью позицию благодаря сильным результатам в Китае, а Xiaomi заняла четвертое место, прибавив 55%.

Но именно 105-процентный рост поставок Google стал главной сенсацией. Успех семейства Pixel 9, выход на новые рынки и агрессивный маркетинг позволили поисковому гиганту удвоить продажи и войти в топ-5 брендов премиум-сегмента.

Эксперты отмечают, что ставка Google сделана не столько на "железо", сколько на позиционирование Pixel как ИИ-устройств с чистым Android и эксклюзивными интеллектуальными функциями. Это укрепляет доверие к бренду и выделяет его среди конкурентов.

Несмотря на бурный рост, доля Pixel пока далека от лидеров. Тем не менее, Google уже заняла 4-е место на рынке США и укрепила позиции в Европе за счет складных моделей. Аналитики прогнозируют, что расширение географии продаж может ускорить рост бренда еще сильнее.

Напомним, в конце августа Google представила 4 новых смартфона Pixel 10. Все модели получили самые умные камеры в отрасли, мощный чипсет с ИИ и семь лет обновлений.

УНИАН рассказывал, что испанская полиция уделяет особое внимание владельцам Google Pixel. По их наблюдениям, этими телефонами особенно часто пользуются наркоторговцы и члены банд.

