Жена известного украинского телеведущего Владимира Остапчука, Екатерина рассказала о воспитании их сына, а также призналась, поддерживает ли связь с детьми мужа от первого брака.

Катя поделилась в Instagram-stories, что ухаживать за малышом ей помогает муж и няня в то время, как другие родственники живут далеко от Остапчуков.

"Лучшая роль для меня быть мамой. Тим золотой ребенок, с ним легко, но у нас есть няня 5/2 с 09:00 до 19:00 и свободный график работы у мужа, что позволяет ему разделять родительские обязанности 50/50. Единственное, ночью кормлю всегда я, потому что мне легче просыпаться и я слышу каждое движение Тима, а не жду, пока он начнет кричать, как происходит, если кормит ночью Вова. Родственники не помогают, но они и живут не рядом", - отметила блогерша.

Также девушка рассказала, что с детьми Владимира от первого брака с Еленой Войченко пока не общается. Она подчеркнула, что мешает расстояние, ведь дети переехали в Канаду вместе с мамой. Небольшая разница в возрасте со старшей дочерью мужа тоже играет свою роль.

Вместе с тем Екатерина отметила, что Владимир регулярно созванивается с детьми, но она старается в это не вмешиваться:

"Вова общается со старшими, а я могу только в процессе что-то прокомментировать Отдельно не общаюсь. Не думаю, что я им нужна. Да и с Эмилией у меня разница всего 13 лет. Как мачеха - странно, как подруга - зачем. Если бы они жили в Украине, а не Канаде, то конечно, что виделись бы и общались".

