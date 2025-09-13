Дочь в розовом костюме ходила с ним на рыбалку.

Украинская певица Наталья Могилевская поделилась со своими подписчиками кадрами из одного утра ее жизни.

50-летняя звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео с прогулки к водоему и плавания. Она призналась, что это ее любимый вид активности. Впоследствии певица опубликовала видео с рыбой, которую во время рыбалки поймал ее муж:

"А Соня с папой поймали большую рыбу. И кто сказал, что рыбалка не для девушек?".

На видео мать с дочкой внимательно рассматривают улов и обсуждают, как приготовить рыбу. Короткий ролик заканчивается словами Могилевской: "Валик, я не умею это делать".

Видео дня

Как сообщал УНИАН, недавно певица впервые показала своего мужа Валентина, с которым познакомилась в начале полномасштабной войны с Российской Федерацией. Известно, что вскоре супруги удочерили двоих детей - Софию и Мишель.

Вас также могут заинтересовать новости: