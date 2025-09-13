Нужно лишь прислушиваться к себе и своим желаниям.

13 сентября 2025 года четыре знака Зодиака почувствуют положительную энергию Вселенной. Растущая Луна в фазе "убывающей" напоминает сделать паузу, остановиться и осмыслить текущую ситуацию.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Как пишет Your Tango, эта Луна приносит сообщения, которые помогают понять, что уже произошло, и куда двигаться дальше. Не время торопиться. Сегодня стоит впитывать мудрость того, что открывается, и доверять Вселенной. Четыре знака зодиака почувствуют особое влияние этого дня, даже если полностью не осознают, как и почему все происходит.

Телец

Убывающая Луна дает Тельцам внезапное, но приятное осознание. Возможно, вы держались за то, что больше не приносит пользы, и теперь понимаете, что отпустить это - не означает потерять. Вселенная подсказывает, что освобождение может быть шагом к свободе.

Интуиция Тельцов сегодня особенно сильна, и 13 сентября вы почувствуете, что не сошли с курса, а движетесь в правильном направлении.

Дева

Луна в Близнецах помогает Девам прислушиваться к своему внутреннему голосу. Слова, которые вы говорите себе, имеют огромную силу. 13 сентября Вселенная напоминает вам о важности доброты к себе и поддержки собственных усилий. Ваш упорный труд начинает давать результаты, поэтому не позволяйте сомнениям препятствовать прогрессу.

Скорпион

Для Скорпионов этот день приносит истины, к которым раньше было сложно прикоснуться. 13 сентября вы можете осознать то, чего долго избегали. Это открытие не вредит вам - наоборот, оно поможет освободиться и двигаться вперед. Внимание к деталям и открытость к знакам Вселенной сегодня особенно важна.

Козерог

Луна в Близнецах подчеркивает важность коммуникации для Козерогов. 13 сентября вам может поступить ответ на давно волнующий вопрос - от другого человека или же через собственные мысли. Это ощущение ясности и свободы станет прорывом в понимании ситуации. Настойчивость и готовность слушать себя помогут получить максимальную пользу от этого дня.

Ранее УНИАН рассказывал, какой день в этом году станет самым удачным для каждого знака Зодиака.

