Он отреагировал на негативные комментарии.

Украинский певец и композитор Melovin (Константин Бочаров) рассказал подписчикам о диагнозе, который ему поставили в больнице.

28-летний певец сообщил в своем Instagram-аккаунте что находится в трудно контролируемой тревоге, имеет пониженный фон настроения, немотивированное беспокойство, ощущение внутреннего напряжения с невозможностью расслабиться и постоянное чувство опасности. Также он пожаловался врачам на поверхностный сон с частыми пробуждениями и ужасными сновидениями.

"Заключение специалиста (предварительный диагноз): генерализованное тревожное расстройство, тяжелый депрессивный эпизод".

Парень, которого весной мобилизовали в Ансамбль Государственной пограничной службы Украины, сообщил, что его ждет долгий процесс лечения. Он поблагодарил друзей и подписчиков, которые поддерживают его в эти дни.

"Все грязное, все негативное... бог с ним. Чтобы эти люди были здоровы. Не хочется на них обращать внимание и [тратить] ресурс. Они сами себя разъедают", - добавил певец.

Между тем под его сообщениями из больницы можно увидеть множество критических комментариев, в которых его стыдят за слова о том, что он "не выдержал давления структур":

"А теперь представьте, как пехотинцу/штурмовику после ранений, контузий, без нормального отдыха и ротаций слышать о том, как кто-то не выдержал службу в оркестре. Не думали об этом?".

"Ох уж эти ансамбли. Артиллерия и посадки так бы не поступили".

"Слава всем богам, мне повезло и я служил в морской пехоте, а не в оркестре. А то бы тоже, наверное, не выдержал. Ух, концерты, даже представить страшно!".

"Интересно, а что с менталкой у тех кто служит четвертый год и больше? И не в ансамбле, а в пехоте и т.д. И у них нет возможности так "уйти" со службы на дембель. И у большинства только 15 суток в год отпуска. Ваш поступок - плевок в лицо всем настоящим военным. Позор вам".

Справка. Генерализованное тревожное расстройство - это психическое состояние, при котором человек постоянно испытывает чрезмерную тревогу и волнение, даже без явных причин. Тревога касается повседневных вещей - работы, здоровья, отношений, будущего. Симптомы могут включать беспокойство, проблемы со сном, напряжение мышц, быструю усталость, раздражительность, трудности с концентрацией. Тревожность в этом случае является хронической и мешает нормальной жизни.

Тяжелый депрессивный эпизод - это состояние, когда человек в течение нескольких недель или дольше испытывает глубокую подавленность, потерю интереса или радости от того, что раньше нравилось. Появляются сильная усталость, чувство вины или безнадежности, проблемы со сном и аппетитом, снижение концентрации.

Напомним, Melovin сообщил о мобилизации в ряды Государственной пограничной службы Украины летом этого года.

