Самолет, летевший из Дублина на Ибицу, совершил экстренную посадку из-за массовой пьяной драки на борту

Драку спровоцировали трое пьяных мужчин, их вывели из самолета после приземления во Франции.

Самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Дублина на Ибицу, был вынужден совершить экстренную посадку в Париже, поскольку капитан сообщил, что 20 отдыхающих принимают участие в "пьяной" драке на борту.

Об этом пишет Mirror.

Драку спровоцировали трое пьяных мужчин, их вывели из самолета после приземления во Франции.

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"Мы не будем терпеть неконтролируемое или деструктивное поведение. Безопасность и комфорт клиентов, а также экипажа, является нашим приоритетом номер один", - заявил представитель Ryanair Робин Киле.

Капитан самолета заявил, что на борту рейса находились дети и рейс был перенаправлен для безопасности всех пассажиров на борту.

Авиакомпания после инцидента призвала к запрету на выпивку до 10 утра в аэропортах. Дебоширы начали употреблять спиртное в аэропорту Дублина до вылета, который был запланирован на 8:50 по местному времени.