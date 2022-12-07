Отлично пригодится для быстрого поиска по вкладкам, истории и закладкам.

В свежей версии десктопной версии браузера Google Chrome появился новый полезный инструмент, который позволяет быстро перемещаться между открытыми вкладками, историями и закладкам.

Об этом пишет The Verge.

Чтобы воспользоваться новой фичей, достаточно ввести в строку поиска @вкладки, @история или @закладки (в зависимости от того, что вам нужно), и нажать пробел – адресная строка перейдет в режим поиска по выбранному типу данных и предложит совпадения в выпадающем меню.

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Таким образом можно быстро отыскать какую-то старую вкладку или недочитанную статью, которую гуглили на прошлой неделе. При этом поиск будет осуществляться даже по разным открытым или свернутым окнам Chrome.

Чтобы новая функция стала доступна, обновите свой браузер до версии 108 или более свежей. Это делается через Настройки — О Chrome.

Chrome скоро перестанет поддерживать старые версии Windows

В Google напомнили о скором прекращении поддержки их фирменного браузера с устаревшими операционными системами Windows 7 и 8.1. Предварительно, состоится это уже 7 февраля 2023 года.

К слову, старые версии браузера по-прежнему продолжат работать на компьютерах с "семеркой" и "восьмеркой", но обновлений они получать больше не будут, в том числе связанные с безопасностью.

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