Релиз Chrome v110 намечен на 7 февраля 2023 года.

Google собирается прекратить совместимость своего фирменного браузера с устаревшими операционными системами Windows 7 и 8.1 с релизом версии Chrome v110. Предварительно она выйдет 7 февраля 2023 года.

Об этом сообщает портал The Verge.

Отмечается, что старые версии браузера продолжат работать на компьютерах с "семеркой" и "восьмеркой", но обновлений они получать больше не будут, в том числе связанные с безопасностью. Чтобы продолжать получать новые функции и безопасно пользоваться Chrome, Google рекомендует перейти на Windows 10 или новее до окончания поддержки.

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Хотя с релиза Windows 10 прошло уже 7 лет, старые версии по-прежнему пользуются популярностью: по данным на сентябрь 2022 года число активных пользователей "семерки" оценивалось как минимум в 100 миллионов. Вероятно, к прекращению поддержки системы в начале в следующем году эти показатели изменятся.

Google добавила в Android и Chrome вход по отпечатку пальцев

Ранее в Google объявили о новом шаге на пути к будущему без паролей, внедрив стандарт FIDO в Android и браузер Chrome. Это позволит гаджетам генерировать уникальные ключи доступа Passkey и передавать их сайтам вместо паролей.

Чтобы использовать Passkey, вам нужно иметь физический доступ к телефону и использовать сканер отпечатка пальца или код-пароль для аутентификации. Ключи доступа Android хранятся локально на мобильном устройстве, но они также сохраняются в облаке на случай потери устройства.

К слову, не так давно в Google также признали, что режим "Инкогнито" в Chrome не такой приватный, как кажется.

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