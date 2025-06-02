Девять из десяти новых автомобилей, проданных в Норвегии в прошлом году, были полностью электрическими.

Продажи новых автомобилей Tesla в Норвегии в мае выросли на 213% по сравнению с прошлогодним показателем и составили 2600 автомобилей. Об этом сообщает Reuters.

Главным драйвером роста продаж компании миллиардера Илона Маска является обновленный компактный электрический кроссовер Model Y, который остается самым популярным автомобилем в Норвегии уже третий год подряд.

В целом с начала года продажи выросли на 8,3% по сравнению с первыми пятью месяцами 2024 года.

Видео дня

Также отмечается, что девять из десяти новых автомобилей, проданных в Норвегии в прошлом году, были полностью электрическими. Таким образом, страна неустанно движется к полному отказу от бензиновых и дизельных автомобилей.

Компания Tesla - важные новости

Ранее сообщалось, что продажи Tesla в Европе в этом году снизились - якобы, из-за приверженности руководителя компании Илона Маска к консервативным ценностям.

Позже стало известно, что китайская BYD впервые продала в Европе больше электромобилей, чем Tesla, что назвали "прорывом в попытках китайской группы выйти на зарубежные рынки".

Вас также могут заинтересовать новости: