Продажи новых автомобилей Tesla в Норвегии в мае выросли на 213% по сравнению с прошлогодним показателем и составили 2600 автомобилей. Об этом сообщает Reuters.
Главным драйвером роста продаж компании миллиардера Илона Маска является обновленный компактный электрический кроссовер Model Y, который остается самым популярным автомобилем в Норвегии уже третий год подряд.
В целом с начала года продажи выросли на 8,3% по сравнению с первыми пятью месяцами 2024 года.
Также отмечается, что девять из десяти новых автомобилей, проданных в Норвегии в прошлом году, были полностью электрическими. Таким образом, страна неустанно движется к полному отказу от бензиновых и дизельных автомобилей.
Компания Tesla - важные новости
Ранее сообщалось, что продажи Tesla в Европе в этом году снизились - якобы, из-за приверженности руководителя компании Илона Маска к консервативным ценностям.
Позже стало известно, что китайская BYD впервые продала в Европе больше электромобилей, чем Tesla, что назвали "прорывом в попытках китайской группы выйти на зарубежные рынки".