Ожидается, что Snapdragon X2 Elite можно будет встретить не только в ноутбуках, но и в игровых настольных ПК.

Qualcomm готовится нанести очередной "удар" по Intel и AMD – компания, по информации Tom's Hardware, активно тестирует новый чипсет с индексом SC8480XP. Вероятно, под ним скрывается флагманский Snapdragon X2 Elite, предназначенный для топовых ARM-ноутбуков на Windows.

Сообщается, что топовая вариация нового чипсета получит 18 ядер и до 64 ГБ оперативной памяти, при этом платформа перейдет на упаковку SiP (System-in-Package), когда все компоненты, включая CPU, SSD и оперативную память, будут упакованы в одном корпусе.

По слухам, Qualcomm Snapdragon X2 Elite можно будет встретить не только в ноутбуках, но и в игровых настольных компьютерах. Чтобы управлять увеличенной производительностью и возможным тепловыделением, сообщается, что Qualcomm тестирует Snapdragon X2 с жидкостным кулером и радиатором 120 мм.

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Анонс флагманского чипсета, вероятно, состоится в сентябре на мероприятии Snapdragon Summit 2025.

К слову, ранее источники сообщали, что сегментом чипов для настольных ПК также заинтересовалась Nvidia. Их релиз может состояться в ближайшие пару лет. В производстве компании помогает MediaTek, которая имеет опыт в разработке мобильных чипов.

Согласно свежей статистике Steam, 60% игровых компьютеров используют процессоры Intel. На AMD же приходится 40%. Наиболее распространены 6-ядерные (30.67%), 8-ядерные (24.01%) и 4-ядерные (15.51%) чипы.

Как УНИАН уже писал, Intel сейчас переживает крупнейший кризис в истории. За последний год чипмейкер потерял 5% рынка процессоров, понес убытки на $16 млрд и уволил 15 тысяч сотрудников. Власти США настолько обеспокоены судьбой Intel, что уже начали обсуждать "план спасения".

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