Подготовка населения к нацсопротивлению будет происходить как добровольно, так и в рамках образовательных программ.

В понедельник, 2 июня, в Верховной Раде регистрируется законопроект об изменениях в законодательство относительно национального сопротивления. Согласно ему, подготовку к национальному сопротивлению будут проходить разные категории граждан, а программы подготовки охватят как мужчин, так и женщин.

Об этом написала заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук в своем Telegram-канале. Она назвала, это важным шагом к системной готовности всего общества к защите государства.

По информации Верещук, такая подготовка населения будет происходить как добровольно, так и в рамках образовательных программ. Обучение будет проходить на базе Центров подготовки, которые будут развернуты по всей стране. Руководители и инструкторы Центров – ветераны, имеющие боевой опыт.

Видео дня

Предполагается, что Центры будут иметь право:

использовать имущество государственных и местных органов власти, воинских частей, общественных организаций;

создавать стрельбища и использовать огнестрельное оружие для учебных целей.

"Система подготовки к национальному сопротивлению – это не о войне, это о готовности. Готовность сопротивляться врагу. Готовность защищать и помогать. Готовность побеждать! Нацсопротивление – это о мире. Потому что настоящий мир имеет за спиной силу общества", – добавила Верещук.

Подготовка населения к нацсопротивлению

Как сообщал УНИАН, в феврале представитель ОК "Запад" Олег Домбровский заявил, что после войны работа Сил территориальной обороны будет сосредоточена на подготовке населения к национальному сопротивлению и военном обучении.

А в апреле в Минобороны сообщили, что в Украине создадут сеть центров подготовки граждан к национальному сопротивлению. Они будут работать с целью формирования патриотического сознания, приобретения знаний и практических навыков, необходимых для защиты Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: