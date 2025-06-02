Примечательно, что россияне выступают против привлечения Соединенных Штатов Америки к переговорам.

2 июля в Стамбуле состоялись вторые за последние несколько недель прямые переговоры Украины и РФ. Представители страны-агрессора вновь отказались от безусловного прекращения огня.

Такое заявление по итогам переговоров сделал первый заместитель министра иностранных дел Украины, член украинской делегации на переговорах Сергей Кислица во время брифинга.

"Президент США предлагал безусловное прекращение огня, это обсуждалось с американской делегацией. Наша делегация все это повторно высказала, но предложения не были приняты российской стороной", – отметил дипломат.

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По словам Кислицы, во время встречи стороны "обменялись документами". При этом он добавил, что россияне выступают против привлечения Соединенных Штатов Америки к переговорам. Украину такая позиция не устраивает.

"США играют очень большую роль и являются важным гарантом доверия. Для обеспечения долгосрочной архитектуры безопасности в Европе Соединенные Штаты должны быть привлечены. Если нет, то о долгосрочности нельзя говорить", – констатировал Сергей Кислица.

Переговоры в Стамбуле 2 июня – основное

Сегодня в турецком Стамбуле состоялась новая встреча делегаций РФ и Украины. На ней стороны договорились о новом обмене пленными, заявил глава украинской делегации, министр обороны Украины Рустем Умеров. Также было договорено о возвращении 6 тысяч тел погибших солдат в обмен на 6 тысяч.

Тем временем глава российской делегации Мединский заявил, что РФ предложила Украине прекращение огня на 2-3 дня на отдельных участках фронта – якобы для того, чтобы собрать тела погибших.

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