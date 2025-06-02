Бербок заявила, что хочет стать "честным посредником" для Генеральной Ассамблеи ООН.

Экс-министр иностранных дел Германии Анналена Бербок была избрана председателем Генеральной Ассамблеи ООН. Дипломат была единственным кандидатом, сообщает DW.

Отмечается, что в ходе тайного голосования Бербок получила 167 голосов, о чем объявил председатель Филемон Янг.

Экс-глава МИД Германии выразила благодарность за свое избрание. Она заявила, что хочет стать "честным посредником" для Генеральной Ассамблеи ООН.

Видео дня

В издании добавили, что Бербок вступит в новую должность с 9 сентября, незадолго до ежегодного заседания Генеральной ассамблеи. Срок ее полномочий на посту председателя составит один год.

Журналисты подчеркнули, что Бербок стала пятой в истории женщиной, занимавшей когда-либо этот пост с момента основания ООН почти 80 лет назад.

ООН готовится уволить тысячи людей - что известно

Ранее в Associated Press сообщили, что Организация Объединенных Наций приказала своим офисам и агентствам до середины июня подать предложения по сокращению 20% своего персонала. Причиной стали существенные проблемы с финансированием.

Под сокращение попадут более 60 подразделений ООН, включая гуманитарные и политические офисы.

Вас также могут заинтересовать новости: