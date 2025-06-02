Президент подтвердил, что Украина получила приглашение на саммит НАТО в Гааге.

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги визита в Литву, где 2 июня собрались представители стран "Бухарестской девятки", а также Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Глава государства во время общения с журналистами в ZOOM отметил, что Украина получила приглашение на саммит НАТО в Гааге. Кроме того, он рассказал о новых договоренностях по военной поддержке и евроинтеграции Украины.

В частности, состоялась встреча украинского лидера с Генсеком НАТО Марком Рютте.

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"Нас пригласили на саммит НАТО. Я думаю, это важно. Сейчас министр Сибига (министр иностранных дел Украины, – УНИАН) будет со своими коллегами разговаривать относительно инфраструктуры и какие могут быть результаты с этого саммита в Гааге", – сказал президент.

Он рассказал, что встретился и с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стьоре. Результатом стала договоренность о финансировании производства дронов в Украине и обеспечении нашей страны газом.

"Мы обсуждали до этого пару вопросов, которые важны для Украины сейчас. Я получил от него положительный сигнал. Это по газу: если у нас будет дефицит зимой можем ли мы рассчитывать на соответствующий объем – я сегодня получил от Йонаса поддержку, и мы нашли уже решение. То есть это будет у Украины. Далее: дополнительное финансирование на производство в Украине дронов – также получил позитив", – сказал Зеленский.

По словам главы государства, в Вильнюсе состоялась также его первая встреча с новым президентом Румынии Никушором Даном.

"Румыния будет при политике нового президента поддерживать Украину как будущего члена и ЕС, и НАТО. Договорились, что президент приедет к нам. Я думаю, его приезд будет в ближайшее время, летом", – поделился Зеленский.

С премьер-министром Финляндии Петтери Орпо Зеленский "проговорил" новый оборонный пакет.

"Я получил позитив. Поэтому будет пакет от него и от Литвы", – отметил украинский президент.

Зеленский также рассказал о встрече с польским президентом Анджеем Дудой, которого "поздравил с финалом избирательного процесса". Хотя результаты выборов уже известны, Дуда еще несколько месяцев будет оставаться действующим президентом Польши. По словам украинского президента, в этот период ожидается его визит в Украину.

Также Зеленский сказал, что "получил поддержку от Дании, от премьер-министра Метте Фредериксен", но не уточнил относительно чего именно.

Саммит НАТО и Украина

Неделю назад министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс в интервью сказал, что президент Украины Владимир Зеленский уже получил приглашение на саммит Североатлантического Альянса, который в этом году будет проходить 24-25 июня в Гааге. Он также подтвердил, что на саммите НАТО будет присутствовать президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.

Перед этим западные СМИ писали, что Вашингтон выступает против участия Зеленского в этом саммите. В министерстве иностранных дел Нидерландов заявили, что это решение принимать не Штатам.

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