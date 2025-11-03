За первую половину 2025 года компания заработала 4.3 миллиарда долларов, но при этом потеряла 13.5 миллиардов.

OpenAI, компания, стоящая за ChatGPT и всей нынешней волной интереса к искусственному интеллекту, по данным аналитиков, столкнулась с серьёзными финансовыми проблемами.

Как передаёт Android Headlines, аналитик Уилл Локетт из Planet Earth and Beyond называет ситуацию "денежной чёрной дырой", где каждый новый доллар дохода обходится почти в три доллара расходов.

За первые шесть месяцев 2025 года OpenAI получила 4.3 миллиарда долларов выручки, но при этом зафиксировала 13.5 миллиардов убытков. Если тренд не изменится, годовые потери составят около 27 миллиардов долларов, почти вдвое выше прошлогодних прогнозов.

Видео дня

Тем не менее компания не сокращает траты, а наоборот, собирается инвестировать до 1.4 триллиона долларов в год в дата-центры и инфраструктуру до 2030 года, заключив партнёрства с TSMC, Samsung и Intel.

Эта стратегия основана на идее, что увеличение мощности и масштабов ускорит развитие и приведёт к созданию полноценного искусственного интеллекта. Но подсчёты показывают, что уже к 2029 году обслуживание всей инфраструктуры будет стоить 650 миллиардов долларов в год при ожидаемой выручке в 125 миллиардов.

Добавляет проблем и сам характер технологии. Согласно внутренним исследованиям OpenAI, "галлюцинации" - ошибки моделей, когда они выдают выдуманные данные, - невозможно устранить простым масштабированием.

Тем временем эффективность внедрения ИИ в бизнес остаётся крайне низкой: исследование MIT показало, что 95% корпоративных проектов на базе ИИ не приносят прибыли. Даже использование ChatGPT постепенно снижается.

Ранее создатель ChatGPT предупредил, что ИИ заменит "не настоящую работу. Заявление Сэма Альтмана вызвало критику и оживленные споры в сети.

Вас также могут заинтересовать новости: