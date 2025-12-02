Как сообщают инсайдеры, это решение не связано с подорожанием памяти.

AMD разослала партнёрам уведомление, что с 3 декабря компания поднимает цены на свои процессоры. Подорожание затронет как новую линейку Ryzen 9000, так и прошлые модели, хотя точный размер наценки будет зависеть от конкретного CPU и региона.

Как сообщает Overclock3D, дело не в дефиците памяти и не в надвигающемся росте цен на видеоадаптеры компании. То есть это внутренний шаг AMD, мотивация которого пока остаётся неизвестна.

При этом именно удорожание процессоров окажется заметнее для аудитории. CPU AMD куда популярнее их видеокарт, поэтому эффект почувствует гораздо больше пользователей. Особенно это касается игровых сборок, тот же Ryzen 7 9800X3D называют лучшим игровым чипом прямо сейчас. На данный момент в магазинах он стоит 20-25 тысяч гривень.

Видео дня

Отдельно существует вопрос по видеокартам AMD. Там рост цен действительно связан с нехваткой памяти на рынке, но производитель пока не сообщает, когда именно начнёт повышать ценники на GPU.

Ранее мы рассказывали, что видеокарты нового поколения NVIDIA и AMD могут задержаться до 2028 года. Отставание от графика предположительно связано с дефицитом и подорожанием RAM.

Вас также могут заинтересовать новости: