У разработчиков не получалось нормально отрисовать отрубленную голову в скафандре.

Игроки в Starfield нередко вспоминают, насколько кровавыми были прошлые проекты Bethesda, будь то Fallout 4 или Skyrim, и сравнивают их с более сдержанным насилием в новой космической RPG.

Старший художник Starfield, Деннис Межийонес, в интервью для подкаста Kiwitalkz признался, что изначально игра задумывалась куда более жестокой: команда внедряла систему с расчленением и детальными "мясными заглушками" для оторванных частей тел. Однако технические сложности оказались слишком серьёзными, ведь в Starfield есть множество видов скафандров и настроек персонажа, которые меняли бы логику таких эффектов:

"Представьте, вы отрываете голову у врага, и нужно, чтобы все эти шланги и детали скафандра тоже реалистично отпадали. А ещё понадобятся кровавые текстуры в месте отрыва, вот вам и ‘мясные заглушки’".

По его словам, чем глубже разработчики погружались в эту систему, тем яснее становилось, что она слишком громоздка и может создавать массу ошибок.

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Вторая причина, почему Bethesda отказалась от явной брутальности, связана с общим тоном Starfield. Межийонес подчеркнул, что в отличие от ироничной и гипертрофированной жестокости Fallout, новая игра должна была быть более научно-фантастической и серьёзной.

Ранее создатель Crysis рассказывал, почему ультра-настройки в игре были такими требовательными к компьютеру. Оказывается, максимальная графика в Crysis не была рассчитана на системы 2007 года.

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