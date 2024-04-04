В Warner Brosers заявили, что уже продолжается работа над 5 частью "Матрицы".

Американская кинокомпания Warner Brosers работает над новым фильмом во франшизе "Матрица", последняя часть которой вышла в 2021-м году. Вскоре мир увидит уже 5 эпизод легендарного фильма.

По данным Variety, это будет первая часть без Ланы и Лилли Вачовски в роли режиссеров. Студия объявила, что их заменит американский сценарист "Марсианина" Дрю Годдард. Кроме режиссуры, он также напишет сценарий к "Матрице" и будет продюсировать фильм совместно с Сарой Эсберг. Зато Лана Вачовски будет выполнять роль исполнительного продюсера фильма.

Пока неизвестно, кто именно из актеров снимется в новом эпизоде. Как известно, Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс играли роли Нео и Тринити в предыдущих частях. В 4 фильме к ним присоединились Ягья Абдул-Матин II, Джонатан Грофф, Нил Патрик Харрис и Приянка Чопра.

Кинокомпания не разглашает детали сюжета. Однако президент Warner Brosers Джесси Эрман поделился, что долгожданный 5 эпизод покажет мир фэнтези и будет следовать предыдущим частям, которые принесли успех фильма:

Дрю пришел в Warner Bros. с новой идеей, которая, по нашему мнению, станет невероятным способом продолжить мир "Матрицы", почтив то, что Лана и Лилли начали более 25 лет назад, и предложив уникальный взгляд, основанный на его собственной любви к сериалу и персонажам. Вся команда Warner Bros. Discovery рада, что Дрю будет снимать новый фильм "Матрицы", добавляя свое видение к кинематографическому канону, который Вачовски создавали четверть века здесь, на студии.

Что известно о Дрю Годдарде

Дрю Годдард был номинирован на премию "Оскар" в 2016 году за сценарий к фильму "Марсианин". В дополнение, в творческом багаже режиссера также сценарии к фильмам "Кловерфилд", "Мировая война Z", "Хижина в лесу" и "Плохие времена в "Эль Рояле".

"Не будет преувеличением сказать, что фильмы "Матрицы" изменили и кинематограф, и мою жизнь. Изысканный артистизм Ланы и Лилли вдохновляет меня каждый день, и я бесконечно благодарен за возможность рассказывать истории в их мире", - заявил Годдард.

Культовый фильм "Матрица"

"Матрица" существует на просторах киноиндустрии уже 25 лет и с первого эпизода, который вышел еще в 1999 году увлекла своих зрителей в мир фэнтези. Проект считается одним из самых влиятельных научно-фантастических фильмов всех времен. Восторг, который вызвала первая часть, положил начало успешным последующим эпизодам.

"Матрица: Революция" (2003)

"Матрица: Перезагрузка" (2003)

"Матрица: Воскресение" (2021)

Однако последний 4 фильм стал разочарованием для киномира. Его режиссурой самостоятельно занималась Лана Вачовски. После длительного перерыва все фаны кино рассчитывали на настоящий бум от Warner Bros., однако этого не произошло.

Кинокритики связывают провал "Матрицы: Воскресение" из-за доступности фильма на HBO Max без дополнительной платы. Тогда эпизод собрал лишь 159 млн долларов, которые не отбили заложенный бюджет в размере 190 млн долларов.

Напомним, ранее СМИ рассекретили гонорар Киану Ривза за съемки в 4 части "Матрицы".

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