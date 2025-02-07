Эта, казалось бы, простая и ничем не примечательная процедура на самом деле играет важную роль в стабильной работе вашего гаджета.

Со временем любой владелец смартфона замечает, что его девайс начинает работать как-то не так: глючить, тормозить или просто работать нестабильно. Особенно неприятно, когда раньше таких проблем не было. Сразу возникает логичный вопрос – в чем причина и как вернуть любимый гаджет к привычной работе.

Перезагрузка – совершенно обычная процедура для всех мобильных гаджетов, в том числе и для смартфонов. Для большинства пользователей она сводится к простому выключению и последующему включению гаджета, но на самом деле играет важную роль в его стабильной работе. Рассказываем, почему время от времени полезно перезагружаться.

Чем помогает перезагрузка телефона

Смартфоны в своей работе во многом похожи на компьютеры: их системные ресурсы постоянно заняты разными процессами и приложениями и порой им просто необходим "отдых". И когда вы перезагружаете телефон, все фоновые процессы останавливаются и запускаются заново.

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Этот процесс также выполняет некоторые другие важные вещи. Среди них – исправление системных сбоев, перезагрузка беспроводных радиомодулей, если смартфон не видит SIM-карту и перераспределение VRAM, которую использует ваш графический процессор.

Но самое важное, что перезагрузка очистит оперативную память смартфона от того, что ее "захламляло", и исправит работу приложений без каких-либо неприятных последствий для системы.

В целом перезагрузка смартфона – это первое, что стоит попробовать при возникновении любых проблем с вашим аппаратом: от перегрева и быстрой разрядки аккумулятора до неполадок с камерой, Wi-Fi-модулем или другими компонентами гаджета.

Есть ли разница между перезагрузкой на iPhone и Android

В теории и iOS, и Android оптимизированы для длительной работы без перезагрузок. Однако устройства на Android могут сталкиваться с проблемами чаще, чем iPhone-юзеры, поскольку эта операционная система используется на сотнях моделей смартфонов с разным железом.

Производители устройств на Android нередко сами рекомендуют регулярный перезапуск, а некоторые даже внедряют опцию автоматической перезагрузки. Например, Samsung советует настраивать ежедневный рестарт по таймеру, что легко сделать через меню настроек.

Как часто нужно перезагружать телефон

Если вы точно знаете, какое приложение работает некорректно, вы можете зайти в его настройки и принудительно остановить его. Однако зачастую проще и быстрее просто перезагрузить смартфон – это займет от силы минуту. К тому же для этого не требуется никаких дополнительных манипуляций: достаточно выключить девайс, снова включить его и пойти заниматься своими делами.

В качестве профилактики специалисты рекомендуют проводить процедуру перезагрузки хотя бы пару раз в месяц. Это позволит очистить оперативную память от временных файлов, избежать накопления "мусора", да и в целом повысить производительность.

Если вам интересны другие полезные лайфхаки, УНИАН рассказывал, как способ очистить 7 ГБ памяти на iPhone, отключив всего одну функцию.

Также делились секретной настройкой, которая увеличит скорость Wi-Fi. Если скорость вашего интернета кажется недостаточной, не спешите менять роутер. Мешать работе вашего устройства могут соседи.

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