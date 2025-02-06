Первые три места занимают смартфоны vivo, OnePlus и Red Magic.

Создатели бенчмарка AnTuTu, измеряющего по разным параметрам производительность мобильных устройств, опубликовали рейтинг самых мощных Android-смартфонов, которые можно приобрести прямо сейчас. Список лидеров разбили на две категории: среди флагманов и среднебюджетных девайсов.

Так, самым производительным смартфоном начала 2025 стал vivo X200 Pro, набравший 2,89 млн балла. Этот флагман из Китая построен на чипсете Dimensity 9400. И как оказалось, данный чип превосходит Snapdragon 8 Elite.

Сразу за ним в тройке лучших расположились OnePlus Ace 5 Pro (2,88 млн) и Red Magic 10 Pro+ с 2,86 млн "попугаями". Для сравнения, iPhone 16 Pro в аналогичных тестах выдает 1,72 млн очков.

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Оставшиеся позиции рейтинга разделили iQOO 13, iQOO Neo 10 Pro, vivo X200, OnePlus 13, Oppo Find X8 Pro и Honor Magic 7 Pro. Будучи девайсами с акцентом на производительность, они без проблем запускают ресурсоемкие приложения и игры на максимальных настройках графики и оснащены продвинутой системой охлаждения, а запаса мощности у каждого из них хватит минимум на пять лет.

Больше разнообразия в плане установленного процессора в среднеценовом сегменте. На первом месте тут оказался Redmi Turbo 4 с почти флагманским чипом Dimensity 8400-Ultra. Оставшиеся позиции рейтинга разделили аппараты с чипами Snapdragon 7+ Gen 3, Dimensity 8300-Ultra, Snapdragon 7+ Gen 2 и Dimensity 8200.

Этой весной в продажу поступит новый iPhone SE, который будет представлять собой смесь из базовых iPhone 14 и iPhone 16. При цене до 500 долларов этот телефон просто обречен на успех.

Конкурировать такой Айфон будет с Pixel 9a, который выйдет уже в марте – это почти на два месяца раньше обычного. Батарея и экран у него будут больше, чем у 8a, а внешне новый смартфон будет сильно отличаться от предшественника.

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