Пользователи iPhone нашли способ очистить 7 ГБ памяти, отключив одну функцию

Способ очистить место связан с нейросетью Apple Intelligence, которая в прошивке iOS 18.3 была включена по умолчанию.

В интернете выяснили, как быстро освободить около 7 ГБ встроенной памяти в iPhone. Лайфхак пригодится владельцам свежих смартфонов от Apple, которые не использует трендовые ИИ-функции.

В GizmoChina рассказали, как после обновления до iOS 18.3 пользователи заметили, что на их смартфонах активировался сервис Apple Intelligence. Он, используя ИИ, позволяет переписывать тексты, генерировать изображения, создавать эмодзи и делать другие подобные штуки.

Однако нейросеть занимает около 7 ГБайт на смартфоне. Если ее деактивировать, то эта память снова освободится. Важно отметить, что функция поддерживается только устройствами с новейшим оборудованием Apple, такими как iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, а также всех моделях iPhone 16.

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Чтобы отключить помощника ИИ, нужно зайти в настройки iPhone или iPad, выбрать раздел Apple Intelligence & Siri и перевести переключатель напротив пункта Apple Intelligence в неактивное положение.

Тем, кто не хочет полностью отключать Apple Intelligence, компания предлагает возможность выборочного отключения отдельных функций. Например, можно отключить сводки сообщений в уведомлениях и инструменты для написания текста, не отключая весь пакет ИИ.

Сейчас Apple является довольно сырым и работает не во всех регионах. Также пользователи iPhone 15 Pro/15 Pro Max жаловались на перегрев смартфонов при использовании Apple Intelligence. При этом у владельцев iPhone 16 ИИ-функции проблем не вызывают.

Пока что ИИ-функции предоставляются бесплатно, но сообщается, что с 2026 года их сделают платным. Apple и Samsung планируют вести новую подписку на самые топовые функции ИИ. В будущем ее придется оформить, чтобы полноценно пользоваться всеми функциями операционной системы.

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