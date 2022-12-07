Заказать детали и прочитать руководство по сборке можно на сайте компании.

Apple позволит европейским пользователям самостоятельно ремонтировать их "яблочные" устройства, расширив свою специальную программу, запущенную ранее в этом году в США.

Как сообщает Bloomberg, программа саморемонта техники Apple теперь работает в Бельгии, Франции, Германии, Италии, Польше, Испании, Швеции и Великобритании. Украины в списке нет.

Заказать оригинальные детали можно на сайте selfservicerepair.com. Там же доступны инструкции по ремонту и необходимые инструменты. На данный момент на сайте можно купить оригинальные запчасти для iPhone SE, iPhone 12, iPhone 13 и некоторых ноутбуков. В каталоге магазина есть и необходимые детали для ремонта, включая винты и клей.

Видео дня

Набор для замены аккумулятора для iPhone 13 обойдется в 70 евро (~2700 грн),

камеру можно купить за 160 евро (~6200 грн), а экран – 280 евро (~11 000 грн),

инструменты в аренду тоже можно взять – за 60 евро (~2300 грн).

Apple еще не включила в программу iPhone 14 или компьютеры Mac с новыми чипами M2.

iPhone 14 – самый ремонтопригодный айфон со времен iPhone 7

Ранее специалисты компании iFixit разобрали новый iPhone 14 и подтвердили, что младшие модели линейки снабдили съемной задней панелью – это заметно упрощает их ремонт.

А вот iPhone 14 Pro и 14 Pro Max подкачали – у них сохранился старый внутренний дизайн, поэтому данная ремонтопригодность являются "фишкой" стандартных моделей.

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