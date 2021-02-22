Мама четверых детей вдохновляет и мотивирует людей.

Джала Сью является чемпионкой по паддлбордингу в США, однако знаменитой красотка стала благодаря работе профессиональной моделью и блогером.

Заметим, что паддлбординг является разновидностью серфинга. Спортсмены в этой дисциплине соревнуются на оптимизированных досках для серфинга. Согласно правилам разрешается в этом виде грести руками или веслами. Также участникам соревнований можно лежать на доске.

Наиболее удивительная вещь, что в паспорте Джалы указан 41 год и она мама четырех детей! Однако фигура после родов осталась такой же очаровательной.

"Никто не верит мне, когда я говорю им, что мне 41 год. Я говорю им, что мои дети сохраняют мою молодость. Мне приятны все добрые слова обо мне, но больше всего для меня значит моя роль "Мамы", - поделилась для своих подписчиков в социальной сети Сью.

Джала имеет почти 80 тысяч подписчиков в Instagram. Спортсменка радует свою аудиторию жаркими фото.

"Вы источник вдохновения", "Как всегда черпаю от вас мотивацию", "Вы - Богиня", - сходят с ума фолловеры в комментариях к фото.

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Автор: Будрин Артем