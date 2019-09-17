Свитолина с победы стартовала на турнире в Гуанчжоу (видео)

Лучшая теннисистка Украины на старте турнира обыграла представительницу Словакии

Первая ракетка Украины Элина Свитолина с победы стартовала на турнире WTA International в Гаунчжоу.

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В матче первого круга Свитолина, которая посеяна на турнире под первым номером, обыграла представительницу Словакии Далилу Якупович, которая занимает 151-е место в рейтинге WTA.

Поединок продлился 1 час 10 минут и завершился победой Свитолиной со счетом 6:3, 6:3.

Украинка оформила юбилейную тридцатую победу в сезоне при семнадцати поражениях.

В следующем круге украинка встретится с чешкой Мари Боузковой (№63 в рейтинге WTA).

УНИАН ранее также сообщал о том, что Свитолина не смогла пройти в полуфинал турнира в Чжэнчжоу.