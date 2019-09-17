Свитолина с победы стартовала на турнире в Гуанчжоу (видео)
Первая ракетка Украины Элина Свитолина с победы стартовала на турнире WTA International в Гаунчжоу.
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В матче первого круга Свитолина, которая посеяна на турнире под первым номером, обыграла представительницу Словакии Далилу Якупович, которая занимает 151-е место в рейтинге WTA.
Поединок продлился 1 час 10 минут и завершился победой Свитолиной со счетом 6:3, 6:3.
Украинка оформила юбилейную тридцатую победу в сезоне при семнадцати поражениях.
.@ElinaSvitolina advances to the #GuangzhouOpen second round!— WTA (@WTA) 17 сентября 2019 г.
The top seed defeats Dalila Jakupovic 6-3, 6-2. pic.twitter.com/pYRJkISEYb
В следующем круге украинка встретится с чешкой Мари Боузковой (№63 в рейтинге WTA).
УНИАН ранее также сообщал о том, что Свитолина не смогла пройти в полуфинал турнира в Чжэнчжоу.