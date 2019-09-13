Свитолина проиграла во втором матче за день и покинула турнир в Китае

Украинская теннисистка не смогла выйти в полуфинал.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина потерпела поражение в четвертьфинальном матче турнира в китайском Чжэнчжоу.

Украинка, которая была посеяна под вторым номером, в трех сетах проиграла представительнице Франции, 49-й ракетке мира Кристине Младенович.

Трехчасовой матч завершился поражением Свитолиной со счетом 4:6, 6:4, 3:6.

Отметим, что для Свитолиной матч против Младенович был вторым за день. Пятью часами ранее украинка завершила трехсетовый матч 1/8 финала против Юлии Путинцевой, который должен был состояться 12 сентября, но был перенесен из-за дождя.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Свитолина повторила личный рекорд в рейтинге WTA.