Японка Осака стала чемпионкой Australian Open, обыграв чешку Квитову
В Мельбурне завершился финальный поединок женского одиночного разряда, в котором 21-летняя японская теннисистка Наоми Осака одержала победу над 28-летней Петрой Квитовой из Чехии.
Счет игры, которая продолжалась почти два с половиной часа, - 7:6, 5:7, 6:4 в пользу молодой японки. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
По ходу стартового сета обе теннисистки не сумели выиграть ни одного гейма на подаче соперницы. На тай-брейке Осака сыграла гораздо увереннее оппонентки, выиграв решающий гейм - 7:2.
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Кульминацией второго сета стал тройной матчбол японки в девятом гейме, которая она имела на подаче соперницы. Однако чешка, проигрывая 0:40, в решающий момент сумела забрать свою подачу, а затем и выиграла весь сет.
На старте решающего сета Наоми сумела сделать брейк и после этого вышла вперёд 3:1. Затем японка очень уверенно сыграла на своих подачах и завершила встречу в сумме с пятого матчбола.
Следует отметить, что Осака выиграла второй турнир Большого Шлема кряду - в сентябре 2018-го она триумфовала также на US Open.
Как сообщал УНИАН, в воскресенье состоится мужской финал Australian Open, в котором встретятся первая и вторая ракетки мира - Новак Джокович и Рафаэль Надаль.