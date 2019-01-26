Японка Осака стала чемпионкой Australian Open, обыграв чешку Квитову

Трехсетовая встреча продолжалась два с половиной часа.

В Мельбурне завершился финальный поединок женского одиночного разряда, в котором 21-летняя японская теннисистка Наоми Осака одержала победу над 28-летней Петрой Квитовой из Чехии.

Счет игры, которая продолжалась почти два с половиной часа, - 7:6, 5:7, 6:4 в пользу молодой японки. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

По ходу стартового сета обе теннисистки не сумели выиграть ни одного гейма на подаче соперницы. На тай-брейке Осака сыграла гораздо увереннее оппонентки, выиграв решающий гейм - 7:2.

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Кульминацией второго сета стал тройной матчбол японки в девятом гейме, которая она имела на подаче соперницы. Однако чешка, проигрывая 0:40, в решающий момент сумела забрать свою подачу, а затем и выиграла весь сет.

На старте решающего сета Наоми сумела сделать брейк и после этого вышла вперёд 3:1. Затем японка очень уверенно сыграла на своих подачах и завершила встречу в сумме с пятого матчбола.

Следует отметить, что Осака выиграла второй турнир Большого Шлема кряду - в сентябре 2018-го она триумфовала также на US Open.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье состоится мужской финал Australian Open, в котором встретятся первая и вторая ракетки мира - Новак Джокович и Рафаэль Надаль.