В воскресенье Джокович и Надаль в 8-й раз сыграют в финале турнира Большого Шлема
Новак Джокович разгромил в полуфинале Australian Open соперника из Франции - Люка Пуи - и вышел в финал соревнований. Для победы первой ракетке мира потребовалось всего лишь 1 час 23 минуты. Матч завершился с разгромным счетом 6:0, 6:2, 6:2.
Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
Таким образом, в воскресенье в финальном поединке Открытого чемпионата Австралии встретятся ведущие теннисисты планеты Новак Джокович и Рафаэль Надаль.
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Следует отметить, что эти теннисисты встречались между собой в финале в Мельбурне в 2012 году. Тот поединок установил рекорд по длительности для финалов Большого Шлема - 5 часов 53 минуты, завершившись победой Джоковича - 5:7, 6:4, 6:2, 6:7, 7:5.
Всего же сербский и испанский теннисисты провели между собой за карьеру 52 встречи - 27 раз побеждал Джокович и 25 раз - Надаль. А вот на турнирах Большого Шлема преимущество у испанца - со счетом 9-5 лидирует Надаль (4-3 в его пользу в финалах).
Добавим, что в рамках Australian Open-2019 Рафаэль Надаль не проиграл за весь турнир ни одного сета (у Джоковича две проигранных партии).
Финал пройдет в воскресенье в 10.30 утра по киевскому времени.