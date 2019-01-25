В воскресенье Джокович и Надаль в 8-й раз сыграют в финале турнира Большого Шлема

Это будет сиквелом самого длинного финального матча в истории "мэйджоров" - 5 часов 53 минуты.

Новак Джокович разгромил в полуфинале Australian Open соперника из Франции - Люка Пуи - и вышел в финал соревнований. Для победы первой ракетке мира потребовалось всего лишь 1 час 23 минуты. Матч завершился с разгромным счетом 6:0, 6:2, 6:2.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Таким образом, в воскресенье в финальном поединке Открытого чемпионата Австралии встретятся ведущие теннисисты планеты Новак Джокович и Рафаэль Надаль.

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Следует отметить, что эти теннисисты встречались между собой в финале в Мельбурне в 2012 году. Тот поединок установил рекорд по длительности для финалов Большого Шлема - 5 часов 53 минуты, завершившись победой Джоковича - 5:7, 6:4, 6:2, 6:7, 7:5.

Всего же сербский и испанский теннисисты провели между собой за карьеру 52 встречи - 27 раз побеждал Джокович и 25 раз - Надаль. А вот на турнирах Большого Шлема преимущество у испанца - со счетом 9-5 лидирует Надаль (4-3 в его пользу в финалах).

Добавим, что в рамках Australian Open-2019 Рафаэль Надаль не проиграл за весь турнир ни одного сета (у Джоковича две проигранных партии).

Финал пройдет в воскресенье в 10.30 утра по киевскому времени.