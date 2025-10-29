В то же время ванная комната является безопасным местом для другого вида опасности.

Ванная не является безопасным местом во время пожара, ведь там может возникнуть сильное задымление, заявил эксперт по пожарной безопасности Вячеслав Дяков, отвечая на вопрос об использовании ванной комнаты в качестве укрытия во время обстрела.

Он пояснил, что вентиляционный канал в ванной комнате не способен вытянуть тот объем дыма, который образуется во время большого пожара. "Ванная - это не безопасное место. Это замкнутое и маленькое пространство, в котором больше всего может возникнуть большое задымление", - отметил эксперт в эфире "Киев 24".

Так, подчеркнул Дьяков, ванная комната - это безопасное место для другого вида опасности. Речь идет об обломках или попадании беспилотника в дом. "Другая ситуация - это когда пожар, это уже последствия попадания. И там немного другой алгоритм должен срабатывать", - сказал он.

Эксперт отметил, что в случае, когда помещение быстро заполняется дымом, нужно прижаться к земле и передвигаться к выходу в присяде или лежа. Кроме того, необходимо прикрыть лицо тряпкой, желательно увлажненной, и двигаться в направлении коридора или выхода. Если же коридор в дыму, то выходить туда опасно.

В то же время, если квартира или комната не в дыму, то можно выйти на балкон, закрыв за собой дверь, и открыть окна.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 26 октября российские оккупанты ударили по Киеву дронами. Сообщалось о трех погибших.

Жительница поврежденного дома рассказала, что после удара беспилотника вместе с 92-летней мамой ждала спасения на балконе. Женщины смочили полотенца водой и дышали через них, чтобы не отравиться угарным дымом. По словам женщины, три человека из этого дома погибли именно из-за угара. Она отметила, что они "задохнулись в ванной, когда прятались там во время обстрела".

