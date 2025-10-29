Ванная не является безопасным местом во время пожара, ведь там может возникнуть сильное задымление, заявил эксперт по пожарной безопасности Вячеслав Дяков, отвечая на вопрос об использовании ванной комнаты в качестве укрытия во время обстрела.
Он пояснил, что вентиляционный канал в ванной комнате не способен вытянуть тот объем дыма, который образуется во время большого пожара. "Ванная - это не безопасное место. Это замкнутое и маленькое пространство, в котором больше всего может возникнуть большое задымление", - отметил эксперт в эфире "Киев 24".
Так, подчеркнул Дьяков, ванная комната - это безопасное место для другого вида опасности. Речь идет об обломках или попадании беспилотника в дом. "Другая ситуация - это когда пожар, это уже последствия попадания. И там немного другой алгоритм должен срабатывать", - сказал он.
Эксперт отметил, что в случае, когда помещение быстро заполняется дымом, нужно прижаться к земле и передвигаться к выходу в присяде или лежа. Кроме того, необходимо прикрыть лицо тряпкой, желательно увлажненной, и двигаться в направлении коридора или выхода. Если же коридор в дыму, то выходить туда опасно.
В то же время, если квартира или комната не в дыму, то можно выйти на балкон, закрыв за собой дверь, и открыть окна.
Почему стоит об этом знать
Как сообщал УНИАН, в ночь на 26 октября российские оккупанты ударили по Киеву дронами. Сообщалось о трех погибших.
Жительница поврежденного дома рассказала, что после удара беспилотника вместе с 92-летней мамой ждала спасения на балконе. Женщины смочили полотенца водой и дышали через них, чтобы не отравиться угарным дымом. По словам женщины, три человека из этого дома погибли именно из-за угара. Она отметила, что они "задохнулись в ванной, когда прятались там во время обстрела".