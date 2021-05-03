За все время пандемии в Украине заболели 2 085 938 человек.

В Украине по состоянию на 3 мая 2021 года зафиксировано 2 тыс. 758 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Читайте такжеCOVID-вакцинация: в первый день мая в Украине сделали менее 3 тысяч прививокОб этом сообщается на Facebook-странице министра здравоохранения Максима Степанова.

Так, за прошедшие сутки госпитализировали 1 тыс. 591 человека, умерли 154 человека, выздоровели - 5 тыс. 500. Кроме того, осуществлено 9 тыс. 298 тестирований методом ПЦР.

За все время пандемии в Украине заболели 2 085 938 человек; выздоровели – 1 681 815; умерли - 44 тыс. 750; провели ПЦР-тестов – 9 487 141.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (360), Черкасской (233), Сумской (231), Донецкой (202) и Харьковской (164) областях.

Статистика прививок

177 человек привиты против COVID-19 за сутки 2 апреля 2021 года в Украине.

755 103 человека привиты с начала вакцинальной кампании.

Коронавирусная статистика за предыдущие сутки

По состоянию на 2 мая в Украине было выявлено 5 тыс. 094 новых случаев COVID-19, в частности, заболели 219 детей и 81 медработник.

Также за минувшие сутки в стране в больницы с COVID-19 попали 3 тыс. 199 человек, умерли – 160 человек, выздоровели – 5 тыс. 784 человека.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Ольга Робейко