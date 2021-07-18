Женщина считает, что их отвезли туда специально.

В Днепре неизвестные бросили на острове больных щенков.

Об этом сообщают в зоозащитной группе "КОВЧЕГ" в Facebook.

По словам участницы группы Ирины Терещенко, животных нашли рыбаки, которые выходят на Днепр на лодках.

"На одном из островов, где нет ничего кроме зелёной гущи, нашли они пятерых щенков", - говорится в сообщении.

Читайте такжеКиевлянку, назвавшую украинский язык мерзким, уволили из IT-компанииОдин из животных сильно трясся, поэтому его отвезли в больницу. Тест на чумку показал, что он болен.

Зоозащитница отметила, что животных будут лечить.

"Весь помет болен, и те, кто их туда вывез, скорее всего знали, что щенки болеют!" - подчеркнула женщина.

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Автор: Людмила Жерновская