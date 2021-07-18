В Днепре неизвестные бросили на острове больных щенков.
Об этом сообщают в зоозащитной группе "КОВЧЕГ" в Facebook.
По словам участницы группы Ирины Терещенко, животных нашли рыбаки, которые выходят на Днепр на лодках.
"На одном из островов, где нет ничего кроме зелёной гущи, нашли они пятерых щенков", - говорится в сообщении.
Читайте такжеКиевлянку, назвавшую украинский язык мерзким, уволили из IT-компанииОдин из животных сильно трясся, поэтому его отвезли в больницу. Тест на чумку показал, что он болен.
Зоозащитница отметила, что животных будут лечить.
"Весь помет болен, и те, кто их туда вывез, скорее всего знали, что щенки болеют!" - подчеркнула женщина.
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