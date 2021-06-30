Это небольшая комната, где человек может оставить новорожденную кошку или собаку без вопросов и последствий для себя.

В одном из приютов для животных в Польше работает "окно жизни" для котят и щенков.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Окно жизни" для животных открыли в апреле в городе Александрув-Лудзки при поддержке местных властей. Проект финансируется из городского бюджета.

Это небольшая комната, где человек может оставить новорожденную кошку или собаку без вопросов и последствий для себя. Со дня открытия таким образом в приюте появились уже около сотни щенков и столько же котят. Волонтеры признаются, что масштабы их поражают.

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Автор: Катерина Комолова