В одном из приютов для животных в Польше работает "окно жизни" для котят и щенков.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
"Окно жизни" для животных открыли в апреле в городе Александрув-Лудзки при поддержке местных властей. Проект финансируется из городского бюджета.
Это небольшая комната, где человек может оставить новорожденную кошку или собаку без вопросов и последствий для себя. Со дня открытия таким образом в приюте появились уже около сотни щенков и столько же котят. Волонтеры признаются, что масштабы их поражают.
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