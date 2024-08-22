Бизнесу предлагают больше платить за коррупцию в "Укрзализныце", считает эксперт.

"Укрзализныця" блестяще справилась с критическими проблемами в начале войны, но с тех пор ситуация только ухудшилась, в том числе с системными фактами коррупции. Поэтому каждый раз, когда компания говорит о повышении тарифов на перевозки - речь идет только о том, что бизнесу придется больше платить за коррупцию в компании. Об этом заявил эксперт, экс-министр транспорта и инфраструктуры Владимир Омелян, комментируя инициативу менеджмента "Укрзализныци" очередной раз повысить тарифы.

"Укрзализныця" не может понять простой бизнес-истины: она работает и функционирует потому, что ей платят за перевозки. Если бизнес откажется пользоваться услугами железной дороги и будет пользоваться любым другим транспортом - она получит кризис перевозок. Да, сменить перевозчика непросто, но по целой группе товаров эту ситуацию можно представить, к тому же будет развиваться частное направление перевозок", - напомнил Омелян.

Он также отметил, что до сих пор отсутствуют планы реформы и оптимизации работы компании, а также нет информации, как "Укрзализныця" собирается побороть коррупцию, которая сейчас достигла угрожающих масштабов.

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"Укрзализныця" блестяще справилась во время первых недель крупномасштабки. Но когда мы говорим о плановом развитии компании, здесь проблем немало. Я бы, в частности, отметил так же коррупционную составляющую, потому что, к большому сожалению, мы здесь сдвигов не видим. Коррупционные скандалы вспыхивают с периодичностью минимум раз в месяц и это только эпизоды, которые становятся доступны публичности, а проблемы системной коррупции остаются. И фактически, когда бизнесу предлагают платить больше за перевозку, это означает, что мы будем больше терять на коррупции. А это путь в никуда", - резюмировал эксперт.

Напомним, руководитель "УЗ" Евгений Лященко заявил, что компания планирует очередное повышение тарифов, хотя сейчас фиксирует прибыль в размере 3,1 млрд грн.

В то же время в Ассоциации добывающих предприятий (НАДПУ) заявили, что повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки будет иметь крайне негативные последствия для добывающей промышленности и в целом для обороноспособности Украины. Зато "Укрзализныця" может снизить тарифы для стимулирования экономики, поскольку рентабельность грузовых перевозок уже достигла 27%.