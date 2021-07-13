Скандальная украинская писательница Лариса Ницой после обвинений в адрес футболиста сборной Украины по футболу Артема Довбика из-за русского языка снова вспомнила эту ситуацию.
Как рассказала Ницой в программе "Рандеву" с Яниной Соколовой, тогда она обращалась не лично к Довбику, а ко всем спортсменам, которые говорят на русском языке. Ницой считает, что такие звезды приносят вред нашей стране и нашим детям.
"Пост о Довбике - это было не персонально к нему. Он является обобщенным персонажем всех наших звезд. Довбик стал еще одним сигналом для наших украинских детей, чтобы говорить на русском языке. Потому что все звезды говорят по-русски. Ощущается, что в жизни Довбик говорит на украинском, это ощущается по его произношению, что русский для него не родной язык, но публично он говорит по-русски. И он дает вредный сигнал детям и юношам, за которых мы боремся. Он множит на ноль нашу украинизацию", – сказала Ницой.
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По словам Ницой, на каком языке говорит человек, таким его воспринимают во всем мире. Писательница также прокомментировала свои слова о том, что Довбик - "московит".
"Если Артем Довбик говорит на московском языке, языке московского царства, то он кто? Француз? Говоря о Довбике мы не обсуждаем его гол. Мы обсуждаем его язык в публичном пространстве", - отметила писательница.
При этом Ницой не считает, что оскорбляет никого, критикуя людей за язык общения.
Языковой скандал вокруг Ницой и Довбыка
- Ранее Лариса Ницой оскорбила футболиста Артема Довбика, забившего победный гол в матче Украина-Швеция и вывел команду в четвертьфинал Евро-2020. Причиной стало то, что спортсмен на пресс-конференции отвечал на вопросы на русском языке, а не на украинском. Ницой назвала его "московитом" и "марсианином".
- Вскоре Ницой заявила, что якобы говорила с ним по телефону, и Довбик принес свои извинения.
- Позже оказалось, что звонок футболиста Довбика к Ницой был розыгрышем.
- Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень комментируя скандал заявил, что украинские спортсмены и тренеры во время публичных выступлений, комментариев или пресс-конференций должны говорить на государственном языке.
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