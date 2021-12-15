Участницы конкурса раскрывают себя, избавляются от комплексов и вдохновляют любить и принимать себя.

В Киеве состоится Национальный Революционный конкурс красоты, в котором принимают участие 27 пышных и роскошных Королев со всей Украины.

Мисс Мира Плюс Сайз набирает оборотов и в этом году Татьяна Котелкина, каторая является Генеральным директором конкурса, запустила 6 Региональных отборов в Харькове, Одессе, Мариуполе, Днепропетровской области, Мукачевом и Львове.

Напомним, что конкурс для девушек размера Plus Size проходит с 2019 года.

Конкурс Мисс Мира Плюс Сайз - это целый проект, где девушки раскрывают себя, избавляются от комплексов и вдохновляют любить и принимать себя.

Главная задача организатора Национального конкурса Miss&Mrs World Plus Size Ukraine - это поддержка каждой девушки, которая стала на путь к Революции Красоты.

"Мы говорим "Нет" конкуренции и воспитываем в каждой королеве посыл поддержки участниц, потому что это самое главное! - говорит Татьяна Котелкина, успевшая создать Революцию Красоты - Я горжусь! Это мой ребенок, которого я воспитываю с честью и учу иметь чистую душу и репутацию".

Финал Miss&Mrs World Plus Size Ukraine 2021 состоится 18 декабря в Национальном Театре имени Леси Украинки.

На финале девушки будут презентовать национальные костюмы разных стран мира.

Также организаторы поднимут тему Крымскотатарского народа и войны на Донбассе, которая болит в каждом из нас. Этот перформанс запомнится каждому.

На главной сцене столицы девушки будут презентовать дизайнерские наряды, вечерние платья под выступление Виталия Козловского, а также финалистки выйдут в нежном будуарном белье, где покажут пышные формы.

На Финале выступят звезды Украинского шоу-бизнеса - Виталий Козловский, Анна Трінчер, Khayat, воздушные гимнасты.

Председателем жюри и Амбассадором Национального конкурса Miss&Mrs World Plus Size Ukraine 2021 является Мила Кузнецова - обладательница мировых Международных титулов, рекордсменка из крупнейшей грудью Украины, которая занесена в Книгу Рекордов Гиннеса Украина.

Победительницы поедут представлять Украину на международный конкурс в Бразилию в 2022 году.

Instagram - https://instagram.com/miss_mrs.world_plussize

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Автор: Иван Бойко