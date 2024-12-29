Лишь 10% беженцев хотят вернуться домой.

Около 47% опрошенных украинских беженцев в Норвегии утверждают, что не хотят возвращаться в Украину даже после окончания войны против РФ. При чем в страну стали чаще приезжать парни-подростки из Украины.

Как пишет VG, об этом свидетельствуют результаты опроса Управления по вопросам интеграции и разнообразия (IMDi). Отмечается, что только 10% беженцев хотят вернуться домой.

Исследовательница Вильде Гернес из Института городских и региональных исследований (NIBR) при OsloMet говорит, что среди украинцев прослеживается две тенденции. Во-первых, те, кто давно в Норвегии, больше хотят остаться в этой скандинавской стране. Во-вторых, есть категория беженцев, которые недавно прибыли, но изначально хотят осесть в Норвегии.

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По словам Гернес, среди приезжих увеличилось количество ребят в возрасте 16-17 лет. По ее мнению, это связано с тем, что с 18 лет юноши уже не имеют возможности выехать из Украины и им грозит возможная мобилизация в армию.

В похожем опросе в январе 2023 года каждый третий украинский беженец говорил, что хочет остаться в Норвегии. При этом более половины - колебались.

Украинские беженцы - последние новости

Количество украинцев, которые вернутся из-за границы после окончания войны, будет зависеть от того, по какому сценарию она завершится. Такое мнение высказал старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи, кандидат экономических наук Алексей Позняк.

Как пишет El Pais, от шести до десяти миллионов украинцев оказались за границей с начала полномасштабной войны. Они до сих пор там живут, но Украина выступает за то, чтобы вернуть граждан "домой " - в частности, с помощью таких методов, как прекращение помощи беженцам и закрытие доступа к консульским услугам для мужчин мобилизационного возраста.

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