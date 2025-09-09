Стены в этой квартире напоминают кружево или дуршлаг.

В сети появилось видео по продаже квартиры за 30 тысяч долларов, которое насмешило украинцев. Такое жилье находится в новостройке и имеет только стены и окна, однако пользователей соцсети поразили стены, которые построены из кирпича с отверстиями, который уложен "на ребро".

Соответствующее видео появилось в соцсети TikTok под ником andreevarealty. В профиле говорится о том, что женщина занимается продажей и арендой квартир в Хмельницком, поэтому, скорее всего, квартира находится именно в этом городе.

По словам риелтора, это однокомнатная квартира в новостройке площадью 41 квадратный метр, ее цена - 30 тысяч долларов. Женщина добавила, что жилье находится на седьмом этаже, главным преимуществом квартиры, по ее словам, является панорамный вид на весь город.

В то же время стены в этой квартире, по словам украинцев, напоминают кружево или дуршлаг. Поэтому под этим видео пользователи начали шутить и писать ироничные комментарии, среди которых были:

"ЖК "Пористый шоколад"?".

"Дырявый кирпич на ребро, это что за технолоджия?".

"Это квартира для пчел?".

"Фраза "у стен есть уши" заиграла новыми красками".

"Супер решение для экономии света".

"Это не квартира, а дуршлаг".

"Первый раз вижу стены с кружевом".

Жилье в Украине - последние новости

Ранее УНИАН рассказывал, как изменились цены на жилье в Украине. Сейчас самым дорогим городом в Украине для покупки жилья является Киев, средняя стоимость квадратного метра в столице составляет 1 401 доллар. Самые низкие цены фиксируются в прифронтовых регионах, таких как Сумская и Запорожская области.

По словам аналитиков, заинтересованность в новостройках среди пользователей в августе выросла по всей территории страны.

"И хотя наибольший прирост спроса зафиксирован в Сумской области (+62%), в количественном значении заинтересованность пользователей остается очень низкой из-за близости к боевым действиям и границе со страной-агрессором. Больше всего пользователи ищут новостройки для покупки в Киевской и Львовской областях", - отметили в исследовании DIM.RIA.

В то же время военнослужащий Игорь Луценко рассказал о проблеме с жильем для защитников. По его словам, цены на дома и квартиры в прифронтовых районах заоблачные, а некоторые вообще не хотят сдавать жилье именно военным.

"Цены на дома и квартиры в прифронтовых районах такие, что способны съесть боевые и не сравнятся ни с одним элитным регионом Украины: куда там Львову и Киеву! Просят 20, 30, 40 тысяч гривен за обычную сельскую хату, где нет воды, где никто не жил (видимо, брезговал) годами - это, к сожалению, норма", - подчеркнул Луценко.

