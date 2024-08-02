Долгое время мы жили в условиях определенного диктата работодателя, который решал, кого брать на работу, а кого нет, добавила демограф.

До войны на рынке труда в Украине процветал эйджизм. Сейчас же работодатели ищут пенсионеров, поскольку тогда не будет риска мобилизации работника, заявила директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова.

"Это до войны у нас процветал эйджизм. Тогда в объявлениях писали, что вакансия предназначена для тех, кому меньше 45 лет и даже меньше 35. Работодателей начинали за такие ограничения бить по рукам, но на практике человеку после 50-ти было очень трудно найти работу. Но теперь ситуация изменилась. Вот знаете, кого сейчас больше всего ищут работодатели? Пенсионеров. Потому что в этом случае нет риска мобилизации работника", – пояснила она в интервью "Главкому".

По словам Либановой, ситуация на рынке труда в Украине очень сильно трансформировалась. Наблюдается нехватка рабочей силы.

Видео дня

"Долгое время мы жили в условиях определенного диктата работодателя, который решал, кого брать на работу, а кого нет. Теперь ситуация стала другой, потому что многие люди уехали, и рынок переживает нехватку рабочей силы. Во времена Второй мировой Украина потеряла около девяти миллионов граждан. Количество населения, которое было до 1941 года, удалось восстановить лишь во второй половине 1950-х. При этом государство никак не поощряло женщин рожать – никаких преференций плюс очень короткий отпуск по уходу за ребенком, несколько месяцев. Тем не менее девять миллионов новых граждан за полтора десятка лет. В чем секрет? Секрет в фактическом отсутствии контрацепции, силе традиции (потому что надо же иметь детей в семье), и главное – в совсем других требованиях к качеству жизни, к возможностям воспитания...", – продолжила она.

Либанова отметила, что Украине надо не рождаемость поднимать, а уровень жизни семей с детьми. Демограф отметила, что в прошлом году Нобелевскую премию по экономике получила Клаудия Гольдин – специалист по гендерным вопросам и профессор Гарвардского университета, которая доказала, что для того, чтобы женщина больше зарабатывала, необходимы условия сочетания занятости и внутренней семейной деятельности.

"А это может быть гибкий график, удаленная работа и/или развитие системы по уходу за детьми. Что бы я посоветовала украинскому правительству? Развивать систему дошкольных детских учреждений, начиная от условий воспитания в них годовалых детей. Мы же в свое время вместо того, чтобы улучшать качество ухода за детьми в таких заведениях, просто их позакрывали. И решили, что лучше маме сидеть до трех лет дома. Хотя такая мама – имея хорошее образование и желание делать карьеру – просто вылетает за три года из профессии. И что дальше? А дальше она сто раз подумает, рожать ли ей второго ребенка, потому что это еще три года", – добавила директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины.

Сейчас вся надежда на третье направление в демографической стратегии Украины – приток иммигрантов, говорит Либанова.

"Но приедут ли они поднимать украинскую экономику? Если здесь будет работа, будет нормальный экономический рост, то приедут. Причем необязательно, что приедут совсем необразованные люди. Они могут приехать из еще более бедных стран, чем наша, но с нормальным уровнем образования. Просто отправятся к нам в поисках работы", – резюмировала она.

Демографическая ситуация в Украине

По оценке Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины, уже к 1 января 2041 года население Украины в границах 1991 года может сократиться до 28,9 млн человек. К 1 января 2051-го года это количество может снизиться до 25,2 млн. Поэтому в Минсоцполитики разработали стратегию, которой предусмотрено обеспечение достойного уровня и качества жизни каждому украинцу, создание условий для возвращения граждан Украины из-за рубежа, воспроизводства населения.

Стоит отметить, что директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова говорит, что после завершения войны интегрировать жителей Донбасса будет труднее, чем жителей Крыма. По ее словам, если из Крыма выдворить тех, кто связан с Черноморским флотом РФ и не имел отношения к оккупации украинского паспорта, образуется большинство проукраински настроенных граждан.

Вас также могут заинтересовать новости: