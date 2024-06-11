Прежде всего, предприятия должны быть признаны критически важными, в соответствии с критериями правительственного постановления № 76.

Бронировать сотрудников через "Дію" смогут критически важные предприятия или те, которые обеспечивают потребности армии, предоставляют услуги Силам обороны Украины.

Об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель директора Департамента по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Украины Валерия Ткач. Отмечается, что критерии признания предприятия критически важным есть в правительственном постановлении №76.

"Там обнародованы восемь критериев, и для того, чтобы предприятие стало критически важным, нужно соответствовать минимум трем из семи. Но в разных сферах деятельности это по-разному. Например, у Министерства образования есть своя сфера их предприятий и они определяют по критериям, а у Министерства здравоохранения своя сфера и так далее. Поэтому министерства определяют, если предприятие обратилось, проверяют по соответствию критериев и выносят решение. Также в постановлении № 76 описан ряд предприятий, которые являются критически важными", – отметила Ткач.

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Она также рассказала о том, что надо знать работодателям. В первую очередь, предприятия должны быть признаны критически важными. После этого через портал "Дія" руководитель предприятия сможет добавить список сотрудников, которых он хочет забронировать.

"Ему будет отображен соответствующий лимит на бронирование. Поэтому он будет понимать, какое количество ему доступно к бронированию. Условно, если в компании работает 100 военнообязанных, 50% лимит, то есть 50 военнообязанных он сможет забронировать. А после этого автоматически будут происходить проверки в реестрах "Оберіг" и проверка, действительно ли это лицо, которое хочет забронировать руководитель предприятия трудоустроено", – пояснила Ткач.

После этого будет осуществляться автоматическое бронирование, а результат руководитель получит в кабинете на портале "Дія" и на электронную почту.

"У сотрудника, если бронирование является успешным, в "Резерв+" будет отображена эта информация о бронировании и дата завершения бронирования", – добавила она.

Структура бронирования работает таким образом, что определение и полная ответственность – на руководителе предприятия, поскольку именно он владеет информацией о тех уникальных сотрудниках, без которых его предприятие не сможет полноценно функционировать. Поэтому он своей подписью удостоверяет этот перечень и передает список на бронирование, акцентировала Ткач.

Что касается сроков, когда заработает услуга процедуры бронирования для предприятий и организаций в "Дії", то сейчас Минцифры занимается технической реализацией этого замысла.

"В частности, налаживаем информационное взаимодействие между реестрами "Оберіг" и Пенсионного фонда, а также взаимодействие между порталом "Дія" и "Оберіг" для того, чтобы осуществлялись эти автоматические проверки. По нашим расчетам, услуга заработает в течение месяца. Поэтому следите за нашими социальными сетями, мы обязательно сообщим. Будет конечно бета-тестирование и мы привлечем всех желающих к тестированию", – резюмировала Ткач.

Бронирование работников через "Дію"

Как сообщал УНИАН, бронирование от мобилизации станет доступным в приложении "Дія" уже в июле. Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказывал, что на первом этапе забронировать своих сотрудников онлайн смогут критически важные предприятия и компании, которые работают на нужды Сил обороны.

Он отмечал, что вместо заявлений в бумажном виде, сбора подписей и долгого ожидания, бизнес или государственные органы получают быстрый и прозрачный процесс, без человеческого фактора и будут иметь "результат за час".

Стоит отметить, что в июне Кабмин обновил подходы к бронированию работников. Для этого правительство модернизировало действующее постановление №76. В частности, до 100% работников смогут забронировать предприятия ОПК и энергетики. Кроме того, увеличили срок бронирования для критических предприятий от 6 месяцев до 12 месяцев и позволили бронировать военнообязанных с дефицитными военно-учетными специальностями.

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