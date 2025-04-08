Министр Чернышов заявил, что временная защита для украинских граждан в странах Евросоюза должна продолжаться до наступления устойчивого мира.

Временная защита для украинских граждан в странах Евросоюза должна продолжаться до наступления устойчивого мира, заявил министр национального единства Украины Алексей Чернышов. Об этом говорится на его странице в фейсбуке.

Он заверил, что министерство "внимательно следит за ситуацией относительно правового статуса украинских беженцев в Европе", и добавил, что понимает "беспокойство наших граждан относительно возможных изменений".

Чернышов напомнил, что Совет Европейского Союза продлил действие Директивы о временной защите для украинских беженцев до марта 2026 года.

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"Во время моих визитов в страны наибольшего пребывания украинцев активно сотрудничаю с правительствами европейских государств и Европейской комиссией, чтобы обеспечить стабильность для наших граждан за рубежом", - отметил министр.

По его словам, говорить об изменении статуса для украинцев за рубежом можно только тогда, когда "наступит долговременный и устойчивый мир". Он заверил:

"Наши международные партнеры абсолютно четко это понимают".

Министр добавил, что по информации, опубликованной в СМИ, "некоторые страны ЕС рассматривают возможность адаптации своих политик в отношении украинских беженцев в случае изменений ситуации в Украине".

"Мы внимательно отслеживаем эти процессы и активно участвуем в международных консультациях, чтобы отстаивать интересы украинцев. Продолжаем работать над тем, чтобы каждый наш гражданин, который временно находится за рубежом, имел доступ к необходимой поддержке и защите", - пояснил Чернышов.

Украинские беженцы: важные новости

Как сообщал ранее УНИАН, у ЕС нет четкого плана, который позволил бы украинским беженцам остаться в странах Европы после перемирия Украины с РФ. Издание Euractiv считает, что перемирие между Украиной и Россией может изменить все за одну ночь. После этого странам, которые принимают украинских беженцев, придется решить, прекращать ли защиту, или настаивать на интеграции беженцев, или подталкивать их к возвращению домой.

Сообщалось, что украинские беженцы могут остаться в Европе навсегда. Как пишет The Economist, в Польше все больше людей обращаются за советом о получении разрешения на постоянное проживание или польского гражданства. Курсы польского языка пользуются большой популярностью. Согласно недавнему исследованию украинского Центра экономической стратегии, только 43% беженцев из Украины по всему миру планируют вернуться. Два года назад речь шла о 74%.

По мнению проректора Европейского университета Сергея Ягодзинского, подростки 15-17 лет, которые выехали с родителями за границу, уже не вернутся в Украину, поскольку они легко адаптируются к другой жизни. То же самое, по его словам, касается и немного старших людей, которым 20-21 год. Сегодня государство должно сделать все возможное, чтобы сохранить демографию, считает Ягодзинский.

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