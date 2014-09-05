В Запорожской области в лесу милиция обнаружила около тонны человеческих конечностей

Как сообщили в отделе связей с общественностью (ОСО) Главного управления МВД в Запорожской области "в лесополосе вблизи поселка городского типа Камышеваха было обнаружено около тонны клинических (биологических) отходов".

По данным ОСО, на сегодняшний день установлено, что клинические (биологические) отходы, образующиеся в больницах, родильных домах или других учреждениях во время исследований, операций и возникающие в результате медицинской практики, в лесополосе складировало местное ООО.

"ООО, специализирующееся на сборе и утилизации опасных отходов, в том числе клинических (биологических) отходов, согласно заключенным с медучреждениями договорам на утилизацию, должно было утилизировать биологические отходы путем сжигания в крематории. Однако директор ООО, по предварительному сговору с тремя своими подчиненными, просто вывозил биоматериал в лесополосы или на свалки (только в лесополосе вблизи пгт Камышеваха 3-4 сентября было обнаружено около тонны клинических (биологических) отходов). Таким образом, были присвоены денежные средства в размере более 170 тыс. грн", - сообщили в милиции.

В связи с установлением данных фактов сотрудники госслужбы по борьбе с экономической преступностью Запорожского главка милиции, начали уголовное производство по ч.4 ст. 191 Уголовного кодекса ("присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением").

В настоящее время милиция проводит обыски, осуществляется изъятие в медицинских учреждениях документов по выполнению договоров с данным ООО, с целью установления полных объемов незаконной деятельности.